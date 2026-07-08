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Solidarietà | 08 luglio 2026, 09:15

Solidarietà allo stadio Paschiero di Cuneo: donati 1.830 euro alla Terapia Intensiva Neonatale

Raccolta fondi del 10 giugno consegnata ufficialmente alla T.I.N. del Santa Croce

Solidarietà allo stadio Paschiero di Cuneo: donati 1.830 euro alla Terapia Intensiva Neonatale

Ieri, martedì 7 luglio, presso lo stadio “F.lli Paschiero” di Cuneo, si è svolta una semplice ma significativa cerimonia di consegna della somma di 1.830 euro raccolta durante l’evento benefico del 10 giugno scorso. Il ricavato è stato devoluto alla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Croce.

Alla consegna erano presenti il dottor Andrea Sannia, direttore della T.I.N., e l’assessore allo sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il gesto concreto di solidarietà a sostegno di un reparto particolarmente delicato e fondamentale per il territorio.

Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Cuneo, a tutti gli sponsor e allo staff dei “Fedelissimi” per la collaborazione e l’impegno nell’organizzazione dell’evento, che ha permesso di trasformare un momento sportivo in un’occasione di aiuto concreto.

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