Rotary Club Alba, 70 anni di impegno per il territorio: il Galà celebra una storia iniziata nel 1956

Settanta anni di amicizia, servizio e impegno per la comunità: il Rotary Club Alba festeggia il prestigioso traguardo con una cena di gala sabato 11 luglio, nel suggestivo Cortile della Maddalena, luogo simbolo della città e cornice scelta per celebrare una storia che, dal 1956, accompagna lo sviluppo del territorio albese.

È infatti l'11 luglio 1956 la data che segna ufficialmente la nascita del Rotary Club Alba. Nato con il patrocinio del Rotary Club Asti, che donò la campana e il martelletto ancora oggi utilizzati durante le riunioni, il nuovo sodalizio fu guidato dal suo primo presidente, l'avvocato Giulio Cesare Pasquero, e riunì imprenditori e professionisti che vollero mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

Da allora il Rotary Club Alba ha accompagnato la vita delle Langhe e del Roero con iniziative nei campi della solidarietà, della salute, della scuola, della cultura e della valorizzazione del territorio. Un impegno costante che non si è mai limitato al sostegno economico delle iniziative, ma ha privilegiato la realizzazione di progetti capaci di lasciare un'eredità duratura, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo quella cultura del servizio sintetizzata nel motto rotariano: "Servire al di sopra di ogni interesse personale".

La crescita del club ha contribuito anche alla nascita di nuove realtà rotariane: dal Rotary Club Alba sono infatti nati il Rotary Club Bra, cinquant'anni fa, il Rotary Club Canale Roero, vent'anni fa, e il Rotaract Alba Langhe e Roero venticinque anni fa, consolidando una rete di servizio che oggi rappresenta un punto di riferimento per l'intero territorio.

Le celebrazioni del Settantesimo saranno guidate dal nuovo presidente Luigi Minasso, che inaugura il proprio anno rotariano con un appuntamento pensato non solo per i soci, ma come momento di festa condiviso con la città.

(In foto, il presidente Luigi Minasso)

L'appuntamento è fissato per sabato 11 luglio alle ore 19.45 nel Cortile della Maddalena, con ingresso da via Vittorio Emanuele, la storica "Via Maestra" degli albesi. Una scelta non casuale: celebrare questo importante anniversario nel cuore di Alba significa ribadire il profondo legame che il Rotary ha costruito con la comunità in settant'anni di attività.

L'anniversario sarà ricordato anche attraverso una cartolina commemorativa con annullo filatelico speciale, realizzata per l'occasione da Andrea Chiotti e distribuita ai partecipanti. Come da tradizione rotariana, la festa avrà anche uno scopo benefico: il ricavato della serata sarà destinato a un intervento per migliorare la sicurezza dell'Asilo Città di Alba.

Musica dal vivo e momenti di danza accompagneranno il Gala del Settantesimo, pensato come un'occasione di incontro, amicizia e condivisione, nel segno dei valori che da sette decenni ispirano l'azione del Rotary Club Alba.







