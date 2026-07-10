A Gallo di Grinzane chiude la provinciale 3 per la costruzione della rotatoria all'incrocio con la sp 3bis

Modifiche alla viabilità nell'area albese per consentire un intervento di messa in sicurezza di un nodo stradale particolarmente trafficato. Da lunedì 13 luglio scatterà la chiusura totale al traffico della strada provinciale 3 nel tratto in prossimità dell'incrocio con la provinciale 3bis, in località Gallo, nel comune di Grinzane Cavour.

Il provvedimento è necessario per permettere la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra le due arterie, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione in un'area che registra quotidianamente un intenso passaggio di veicoli.

La chiusura riguarda la sp 3 alla progressiva chilometrica 6,199 in prossimità dell'incrocio Asta per Gallo e sarà in vigore dalle ore 8 di lunedì 13 luglio fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 25 luglio, con sospensione continua del traffico per l'intera giornata.

Durante il periodo di cantiere, la circolazione sarà deviata lungo percorsi alternativi che saranno indicati direttamente in loco attraverso l'apposita segnaletica temporanea predisposta dall'impresa esecutrice Cauda Strade di Montà.

Alla conclusione di lavori, l'incrocio verrà regolato mediante una rotatoria con un raggio esterno di 15,50 metri, un raggio interno corsia di 8,50 metri, un'isola centrale di 7,50 metri e una larghezza dell'anello di 7 metri. L'intervento, per un importo complessivo di 260.000 euro, è finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e del Piano regionale della Logistica (PrLog) – Azioni al 2030.