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Viabilità | 10 luglio 2026, 11:29

Smottamenti da una parete rocciosa: senso unico alternato sulla provinciale Roccavione-Roaschia

La strada è stata sgomberata e messa in sicurezza, in attesa di ulteriori valutazioni

"Oggi (ieri, ndr) pomeriggio alcune pietre si sono staccate dalla parete lungo la provinciale Roccavione-Roaschia invadendo la sede stradale. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato la strada ed al personale della Provincia per la messa in sicurezza della viabilità. Domani mattina con l'ufficio tecnico valuteremo il da farsi".

Lo ha scritto il sindaco di Roaschia Maurizio Paoletti, ieri sul posto per valutare l'accaduto, i danni e i rischi a seguito del piccolo smottamento che ha interessato la strada, nel territorio roaschino ma di competenza provinciale. 

Erano stati alcuni automobilisti, ieri, a contattare la sala operativa dei vigili del fuoco di Cuneo.

Sul posto anche il sindaco di Valdieri Guido Giordana. 

Per ora la tratta interessata dal distacco è stata interdetta e quindi sarà transitabile una sola corsia, a senso unico alternato, in attesa di ulteriori valutazioni e interventi di messa in sicurezza. 

Barbara Simonelli

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