Bandito, lavori per la fibra ottica: modifiche alla viabilità dal 13 luglio

A partire da lunedì 13 luglio, nella frazione Bandito di Bra, entreranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità per consentire a Fibercop di eseguire lavori di installazione della rete in fibra ottica.

Fino al termine degli interventi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, sarà istituito il divieto di transito o il senso unico alternato nelle strade interessate dai cantieri. Le vie coinvolte sono: via Visconti Venosta (dal civico 116 al 79/B), via Don G. Cremaschi (dal civico 1 al 6), strada Tetti Milanesi (dal civico 2), via Montà della Radice (dal civico 1 al 10), strada Garombi (dal civico 3), strada Gallotto, via della Chiesa e strada Vecchia Torino.

Il divieto di transito non si applica ai residenti, che potranno accedere alle proprie abitazioni compatibilmente con l’andamento dei lavori.