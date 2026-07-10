 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 10 luglio 2026, 16:00

Bandito, lavori per la fibra ottica: modifiche alla viabilità dal 13 luglio

Divieti di transito e sensi unici alternati in diverse vie della frazione per consentire gli interventi di Fibercop

Bandito, lavori per la fibra ottica: modifiche alla viabilità dal 13 luglio

A partire da lunedì 13 luglio, nella frazione Bandito di Bra, entreranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità per consentire a Fibercop di eseguire lavori di installazione della rete in fibra ottica.

Fino al termine degli interventi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, sarà istituito il divieto di transito o il senso unico alternato nelle strade interessate dai cantieri. Le vie coinvolte sono: via Visconti Venosta (dal civico 116 al 79/B), via Don G. Cremaschi (dal civico 1 al 6), strada Tetti Milanesi (dal civico 2), via Montà della Radice (dal civico 1 al 10), strada Garombi (dal civico 3), strada Gallotto, via della Chiesa e strada Vecchia Torino.

Il divieto di transito non si applica ai residenti, che potranno accedere alle proprie abitazioni compatibilmente con l’andamento dei lavori.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium