GoodWine, a Neviglie torna nel weekend il racconto del vino: la 22esima edizione celebra cultura, territorio e convivialità

Nel cuore delle Langhe esiste un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo trasformare il vino in qualcosa che va oltre la semplice degustazione. A Neviglie, dall'11 al 13 luglio, torna GoodWine, che raggiunge la sua 22ª edizione, confermandosi come una delle manifestazioni più rappresentative dell'estate langarola, capace di intrecciare enogastronomia, cultura e valorizzazione del territorio.

Promossa dal Comune di Neviglie e dalla Pro Loco, la rassegna propone un format che supera il tradizionale evento dedicato al vino. Per tre giorni il borgo diventa un punto d'incontro dove calici, sapori, arte, paesaggio e momenti di approfondimento dialogano tra loro, offrendo ai visitatori un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e invita a riflettere sul valore della cultura vitivinicola.

Anche l'edizione 2026 rimane fedele allo spirito che da sempre caratterizza GoodWine: mettere al centro il vino come simbolo dell'identità locale, elemento di condivisione e strumento per promuovere il patrimonio paesaggistico delle Langhe, favorendo al tempo stesso un turismo attento e rispettoso del territorio.

l focus dell'evento vedrà protagonista il progetto 'Viagè', partito nel 2019, che ha portato alla produzione del primo vino 'comunale' Metodo Classico, con importanti risvolti e obiettivi sociali dedicati ai giovani.

Dopo l'incontro di venerdì 10 luglio, una degustazione guidata dall'enologo Luigi Bertini e il confronto fra le bolle Alta Langa – Champagne (info e prenotazione entro l'8 luglio al 335 61 57 392 – goodwinw.neviglie@gmail.com ), GoodWine 2026 entrerà nel vivo sabato 11 luglio, con il convegno presso la chiesa di San Michele intitolato 'La vigna comunale come modello di sviluppo territoriale tra Arte, Alta Langa e Futuro', a cui seguirà la presentazione ufficiale del primo vino Metodo Classico del Comune di Neviglie. L'aperitivo panoramico presso 'The Traveler', opera artistica di Jean-Marie Appriou, e la cena sotto gli ippocastani secolari completeranno la giornata.

Domenica 12 luglio, alle 9.30 aprirà il mercatino artigianale e dei prodotti della terra, e ci si potrà iscrivere all'estemporanea di pittura 'Un'etichetta per Neviglie'. Alle ore 16, sempre nella chiesa di San Michele, si consegnerà il Premio 'Caviot d'Argento 2026' dedicato ai nevigliesi che si sono distinti in modo particolare, a cui seguiranno la premiazione dell'estemporanea pittorica, la merenda sinoira in contrada e la rappresentazione teatrale, apertura del festival 'Passaggi e Oltre', dal titolo 'Mi abbatto e son felice', monologo eco-sostenibile di Daniele Ronco e Mulino ad Arte.

Dopo ventidue edizioni, GoodWine continua a distinguersi come un evento che racconta il territorio attraverso il vino, le persone e la cultura locale. Una manifestazione capace di richiamare ogni anno appassionati, produttori e visitatori alla ricerca di un'esperienza genuina, dove ogni calice diventa il punto di partenza per conoscere la storia, le tradizioni e l'identità di una comunità che continua a investire sulla qualità, sull'accoglienza e sul valore del proprio territorio.