Pievetta in Fabula, il borgo dove le favole prendono vita

C'è un luogo dove, almeno per un giorno, basta varcare una porta per entrare nel mondo delle fiabe. Un luogo dove le strade diventano sentieri incantati, i cortili si trasformano in scenografie da favola e ogni angolo racconta una storia.

Quel luogo è Pievetta, che domenica 5 luglio ha accolto centinaia di bambini e famiglie per la IX edizione di "Pievetta in Fabula – A scuola con Peter Pan", regalando una giornata capace di unire fantasia, creatività e spirito di comunità.



Fin dal mattino il piccolo borgo della Valle Tanaro si è riempito di colori, risate e curiosità. All'ingresso ogni bambino ha ricevuto il proprio Passaporto della Fantasia, il prezioso compagno di viaggio che lo ha accompagnato lungo un percorso fatto di incontri, laboratori, giochi e avventure. Da quel momento la realtà ha lasciato spazio all'immaginazione.



Le vie del paese si sono trasformate in un grande libro a cielo aperto. Peter Pan, Rapunzel, Frozen, Cappuccetto Rosso, Heidi, Biancaneve, Pinocchio, Harry Potter, Alice nel Paese delle Meraviglie e tanti altri personaggi hanno accolto i piccoli visitatori in oltre venti ambientazioni.



I bambini hanno costruito, dipinto, creato, sperimentato, giocato e sognato, mentre i genitori riscoprivano il piacere di condividere il tempo con i propri figli, lontano dalla frenesia quotidiana.



Pievetta in Fabula è molto più di un evento dedicato all'infanzia. È il racconto di una comunità che sceglie di mettersi in gioco.

Dietro ogni scenografia, ogni laboratorio e ogni dettaglio si nascondono settimane, mesi di lavoro, decine di volontari, artigiani e cittadini che hanno unito competenze, entusiasmo e passione per dare nuova vita al borgo. Un impegno silenzioso che, anno dopo anno, rende possibile una manifestazione ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate estate.

Il successo della giornata conferma ancora una volta la forza di un progetto che ha saputo crescere senza perdere la propria anima. Pievetta in Fabula non è soltanto una festa: è un modo di vivere il territorio, valorizzando un piccolo borgo.

Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: i volontari, i proprietari che hanno messo a disposizione case, giardini, cortili , gli sponsor, la Fondazione CRC il Comune di Priola, il cui sostegno è stato determinante per realizzazione dell'iniziativa.



Con il sipario che cala sulla nona edizione resta negli occhi il sorriso dei bambini e, nel cuore di chi ha partecipato, la certezza che la magia non appartiene soltanto alle favole. A volte nasce dall'impegno di una comunità che sceglie di sognare insieme.