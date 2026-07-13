Al via a seconda edizione di "Passaggi", la musica abbraccia Mombasiglio

Dal 23 al 26 luglio 2026 la seconda edizione di Passaggi, la musica abbraccia Mombasiglio organizzato dal Comune di Mombasiglio con la direzione artistica dell'associazione In Quinta, con il sostegno della Fondazione Castello di Mombasiglio e dell'associazione Discesaliberi e con il contributo di Fondazione CRC

Cinque eventi in tre luoghi diversi:

Le prime due serate aprono il festival con appuntamenti musicali all'aperto, pensati per vivere il centro storico in un'atmosfera raccolta e conviviale.

Giovedì 23 luglio "Musica in piazzetta" alle ore 21 nel centro storico di Mombasiglio

Venerdì 24 luglio "Tra palco e strada" inaugurazione della mostra fotografica di Lorena Durante e Samuele Silva La musica come esperienza universale, dai grandi festival ai musicisti di strada. Tradizioni antiche e moderne contaminazioni elettroniche. Incontri e identità sonore capaci di unire le comunità.

Sabato 25 luglio "Passeggiata sonora sulla strada di Sant'Andrea", un'esperienza che invita a riscoprire la Strada di Sant'Andrea attraverso un cammino dove il paesaggio diventa parte integrante dell'esecuzione musicale. Un modo nuovo di vivere il territorio.

Concerto Dr. Duo alle ore ore 21 presso la Sala Ex Confraternita di S. Croce (Frazione Villa)

Jazz e ricerca sonora. Un concerto di jazz contemporaneo, che alterna composizioni originali a momenti di improvvisazione.

Domenica 26 luglio alle ore 21.00 presso il Parco del Castello di Mombasiglio il concerto "Music Movie"

Gran finale con la Banda "I Giovani" di Farigliano, storica formazione del territorio che propone uno spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Dai grandi classici ai film d'animazione, passando per le musiche che hanno segnato intere generazioni, il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra immagini, ricordi e musica.

Il sito archeologico di Sant' Andrea, posto ad ovest dell'altura di Mombasiglio (raggiungibile comodamente anche in auto, è presente un piccolo parcheggio lato strada; tuttavia è consigliato l'arrivo a piedi con possibilità di parcheggio a poche centinaia di metri su strada provinciale o nelle piazze comunali, nei pressi del municipio, distante circa 1 km) ad un'altitudine di 478 m.s.l.m., la località fu sede del primo nucleo abitativo, successivamente trasferitosi nella parte alta del paese. Il sito archeologico ebbe una notevole importanza come dimostrano i reperti rinvenuti sul sito. Del primitivo insediato abitativo non rimane nessuna traccia ad esclusione dei resti della chiesa di sant'Andrea e del cimitero attiguo. L'importanza del sito è documentata dalle citazioni dell'edificio sacro in antichi documenti ad iniziare dalla Bolla Pontificia di Innocenzo V del 1246 fino ad una relazione parrocchiale del 1829 che ne documentava lo stato di rovina. Di contenute proporzioni, la Chiesa era impostata su un'unica navata con abside coperta a volta e pareti affrescate, come si desume da reperti ritrovati in loco. Il pavimento era in terra battuta e l'aula presumibilmente presentava una copertura con tetto a vista come si desume da un'analisi storico tipologica del tipo. L'ingresso era ad ovest (con abside a est), secondo l'antica formula cristiana che voleva il Santissimo rivolto verso Gerusalemme. Un campanile interno alla chiesa occupava parte dell'aula e raggiungeva un 'altezza di circa 10-12 metri. Gli Statuti nel 1331 la citano come luogo di estrema importanza abbandonato con la costruzione del nuovo sito abitativo. La demolizione avvenne nel 1923 su iniziativa di un privato senza alcuna autorizzazione degli organi di tutela.

La Via di S. Andrea, tracciato paesaggistico è la base di un percorso culturale integrato nel territorio comunale. In questi ultimi anni il Comune di Mombasiglio si è adoperato per avviare un processo di valorizzazione materiale ed immateriale dei propri siti e strutture di alto valore storico e artistico, lavorando sull'idea dei percorsi sia urbani, sia naturalistici. In particolare, il programma di valorizzazione si è concentrato sul tracciato, comprendente un anello, di circa 4,5 km, sviluppato, in parte in ambito urbano, in parte nell'area valliva de La Braia, in cui questo lungo tratto di strada bianca, lambisce l'area archeologica di San Andrea.

Il percorso naturalistico si articola lungo un meraviglioso tratto paesaggistico di circa 2 km, in parte già infrastrutturato con piazzole e strutture leggere di sosta e punti visuali. Proprio tali interventi, unitamente ad un'importante opera di sistemazione della carreggiata, sono stati realizzati nel biennio 2020-21, grazie ai contributi ottenuti dalle tre Fondazioni Bancarie piemontesi, tra le quali Fondazione CRC.

Negli ultimi due anni, grazie al contributo della Fondazione CRC, a valere sul Bando Patrimonio Culturale (reiterato in entrambe le annualità 2024 e 2025) è stato possibile avviare una generale opera di miglioramento della fruizione del percorso (con manutenzione del fondo e ripristino del sistema di regimazione idrico superficiale). E' stata anche realizzata la pavimentazione di un tratto particolarmente difficoltoso e soggetto a ripetuti degradi per ruscellamento. Nelle prossime settimane saranno implementate le opere, sia di manutenzione programmata del verde e del sistema di regimazione delle acque, sia della pavimentazione nei tratti critici (in particolare l'area limitrofa alla Cappella della B.V. del Soccorso, ove saranno anche realizzate opere finalizzate al miglioramento della fruibilità e di strutturazione turistica).

Infine, nell'ambito delle attività di valorizzazione, oltre all'implementazione della cartellonistica informativa, nel luglio 2025 e ora nel luglio 2026 si presenta la rassegna culturale-artistica "Passaggi".