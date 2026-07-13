Musica e cinema sotto le stelle a Mondovì per i "Doi pass"

Anche la seconda serata dei Doi Pass ha fatto registrare il tutto esaurito a Mondovì Breo. Shopping, musica, arte, cultura, un mix che conferma il successo della trentunesima edizione dell’evento organizzato dall’Associazione “La Funicolare” con il patrocinio oneroso e la collaborazione del Comune di Mondovì e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo.

I primi due appuntamenti dei ‘Doi Pass’ sono stati un crescendo, non solo di pubblico ma anche sotto il profilo dell’eco mediatica. Molto gradito lo spettacolo dei Divina, la festa inclusiva sotto le stelle, i concerti dei Vuoto totale e di The Bandits, la serata rock del Contest Y, le esibizioni delle scuole di danza, le iniziative culturali e gli spettacoli proposti dai bar e dagli esercizi pubblici.

Un grazie particolare va ai centri diurni che hanno partecipato all’intrattenimento loro dedicato e al ristorante Vicolo corto, al bar il Borgheletto e a Universo party che hanno messo gratuitamente a disposizione cibo, bevande e stoviglie per gli ospiti e gli operatori intervenuti.

Si continua mercoledì 15 luglio con una serata ricca di novità: a partire dal ‘Volley night show’ in piazza Roma con circa 150 fra ragazzi e allenatori dello Smile Volley Camp. È prevista l’animazione con mascotte giganti, distribuzione di omaggi dei dj Marco Marzi e Marco Scarika di radio Bruno. Parteciperanno sul palco, in qualità di ospiti Marco Bracci e Roberto Serniotti, due figure di spicco e allenatori di altissimo livello della pallavolo italiana. In piazza Santa Maria Maggiore proseguirà il Contest Y - Vol. III "Oltre i Confini", la terza serata, quella rock, del concorso organizzato in collaborazione con l'Associazione Y Events. E poi concerti, musica e balli occitani, l’angolo del Burraco, l’esibizione delle Scuole di danza, l’esposizione di vinili, la scacchiera gigante la Pop Comedy stand up, insomma un programma ricco e variegato per soddisfare il pubblico di ogni età.

Il 15 e il 22 luglio, in sala Scimè, è inoltre prevista la mostra storico-didattica ‘La Costituzione italiana: un progetto per il futuro’ a cura dell’Azione Cattolica Mondovì.

Il 22 luglio ultima serata della manifestazione estiva più attesa del monregalese. In piazza Santa Maria Maggiore la finale con premiazione del concorso Contest Y. I ragazzi della Y Events porteranno sul palco Ensi celebre rapper e freestyler italiano riconosciuto come uno dei pilastri dell'hip hop nazionale.

In piazza Cesare Battisti il cantautorato italiano degli Akoostic trio, in piazza Monsignor Moizo le cover rock dei John Deere, le scuole di danza in corso Statuto, gli eventi culturali e una novità assoluta in piazza Roma: Marco & Mauro, duo comico e cabarettista piemontese. A Mondovì presenteranno "Badola", una carrellata dei loro pezzi più famosi arricchiti da gag e canzoni a interazione diretta con il pubblico.

Dopo la grande partecipazione della prima serata, martedì 14 luglio è in programma il secondo appuntamento del Cinema sotto le stelle a Mondovì Piazza in piazza Maggiore con la proiezione di ‘Stella’, un anno nella vita di una ragazzina di prima media, figlia di esuli argentini nella Parigi del 1977. La casa e la scuola, le canzoni dell'epoca, i libri, la fatica e la bellezza del crescere dal punto di vista di una giovane alunna fuori posto.

Il cinema all’aperto proseguirà martedì 21 luglio con ‘Unicorni’ diretto da Michela Andreozzi, una commedia drammatica che esplora il tema dell'identità di genere e dell'accettazione. La storia segue Blu, un bambino di nove anni che ama esprimersi liberamente e sogna di interpretare Ariel nello spettacolo scolastico. La vicenda di una famiglia che, come tante, si trova ad affrontare una declinazione della diversità all’interno del proprio nucleo, in mezzo a dubbi, paure e pregiudizi inconsci. È un viaggio che richiede forza, perché obbliga gli adulti a rivedere le proprie posizioni per abbracciare incondizionatamente i desideri dei figli. Che forse è il modo più coraggioso di dimostrare amore.