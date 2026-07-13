Al monastero di San Biagio Mondovì apericena nel parco e un viaggio nel “respiro” primordiale dell’universo

Venerdì 17 luglio torna “Quel che passa il convento”, la rassegna estiva organizzata nel parco del Monastero di San Biagio con il sostegno della Fondazione CRC.



La serata inizierà alle ore 19 con l’apericena preparata con prodotti ed eccellenze del territorio. Un’occasione per cenare all’aperto, incontrarsi e trascorrere insieme le prime ore della sera negli spazi verdi del Monastero. L’apericena è proposta su donazione a partire da 12 euro, comprensiva di un bicchiere di birra, vino o succo. I fondi raccolti sostengono il progetto di Casa do Menor in Guinea-Bissau, l'apertura . È richiesta la prenotazione scrivendo a segreteria@casadomenor.org oppure telefonando al numero 0174 698439.



Dopo l’apericena, alle ore 20.30, la serata proseguirà con “Il respiro del cosmo”, conferenza-spettacolo curata dal fisico e cosmologo Aniello Mennella. Con lui ci sarà Mariarosa Franchini come voce recitante, mentre Mennella accompagnerà il racconto anche con la chitarra.



Lo spettacolo prende le mosse da tre parole profondamente legate all’esperienza umana: vita, respiro e memoria. Anche l’universo, osservato attraverso gli strumenti della cosmologia, sembra conservare il ricordo di un primo, immenso respiro: l’inflazione cosmica, la rapidissima espansione avvenuta più di 13 miliardi di anni fa, dalla quale ha avuto origine la sua evoluzione.



Da quella traccia iniziale prende forma un viaggio che attraversa la nascita del cosmo, la radiazione cosmica di fondo, il tempo, la materia e gli scenari futuri dell’universo. Le spiegazioni scientifiche si intrecciano con la lettura del testo poetico “Memoria antica” e con la musica, costruendo un racconto accessibile anche a chi non possiede conoscenze di fisica o astronomia.



La cornice sarà quella del parco del Monastero: il racconto delle origini dell’universo si svolgerà all’aperto, sotto il cielo estivo, alternando parole, immagini scientifiche, voce e musica.



Aniello Mennella è professore ordinario di Astrofisica e Cosmologia presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. Da oltre venticinque anni studia la radiazione cosmica di fondo, la luce più antica che possiamo osservare e uno degli strumenti principali per ricostruire la nascita e l’evoluzione dell’universo.



Ha partecipato alla missione spaziale Planck dell’Agenzia Spaziale Europea, assumendo il ruolo di responsabile scientifico della calibrazione del Low Frequency Instrument. La missione ha realizzato le mappe più precise dell’intero cielo nella banda delle microonde e ha consentito di misurare con grande accuratezza alcuni dei principali parametri cosmologici.



Mennella ricopre inoltre incarichi scientifici in diversi progetti internazionali dedicati allo studio della radiazione cosmica e delle possibili onde gravitazionali prodotte nelle prime fasi dell’universo. È autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e fa parte del comitato scientifico del Civico Planetario Ulrico Hoepli di Milano.



Accanto alla ricerca porta avanti da molti anni un’intensa attività di divulgazione rivolta alle scuole e al pubblico. Nei suoi incontri utilizza teatro, immagini, narrazione e musica per affrontare temi complessi con un linguaggio comprensibile, mantenendo il rigore della ricerca scientifica.



Per Aniello Mennella sarà un ritorno al Monastero di San Biagio, dove era già stato ospite due anni fa con un’altra proposta divulgativa, accolta con grande interesse dal pubblico.



Mariarosa Franchini è un’attrice e insegnante novarese. Da anni lavora sulla lettura espressiva e sulla narrazione, partecipando a spettacoli nei quali la voce dialoga con la musica, la poesia, la letteratura e la divulgazione scientifica.

È attiva nella compagnia teatrale I Sognattori, nata a Novara e caratterizzata dalla ricerca di un linguaggio che unisce narrazione e musica dal vivo. Ha scritto e diretto, insieme a Eleonora Calamita e Toni Mazzara, lo spettacolo “Il custode”, dedicato alla memoria della guerra in Bosnia. Nel 2025 la sua interpretazione nello stesso spettacolo le è valsa il premio come migliore attrice alla rassegna teatrale di Quattordio.



La partecipazione alla conferenza-spettacolo che seguirà l’apericena è gratuita.



INFORMAZIONI



Venerdì 17 luglio 2026

Parco del Monastero di San Biagio

Strada di Morozzo 12, San Biagio di Mondovì



Ore 19: apericena con le eccellenze del territorio

Donazione a partire da 12 euro, comprensiva di un bicchiere di birra, vino o succo



Ore 20.30: “Il respiro del cosmo”

Con Aniello Mennella e Mariarosa Franchini

Partecipazione gratuita



Prenotazioni per l’apericena:

segreteria@casadomenor.org

0174 698439