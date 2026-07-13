Cuneo, al via il secondo ciclo dell’anno di pulizia straordinaria sotto i portici

Riprenderanno lunedì 20 luglio, a partire da Via Roma, le operazioni di lavaggio e sanificazione della pavimentazione sotto i portici cittadini. L’intervento rientra nell’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani del Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC), aggiudicato alla San Germano Spa – gruppo Iren –, che prevede, oltre allo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, quattro cicli annuali di pulizia straordinaria sotto i portici, con l’obiettivo di garantire condizioni costanti di decoro urbano. Quella che sta per partire è la seconda dell’anno, dopo la tornata di aprile. Come di consueto, le attività saranno svolte con l’impiego di attrezzature completamente elettriche.

Si invitano alla collaborazione tutte le attività commerciali presenti sotto i portici e i proprietari degli immobili, sia per mantenere la pulizia ordinaria – come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana – sia per liberare, per quanto possibile, le aree interessate da eventuali ingombri, così da agevolare il corretto svolgimento delle operazioni.

Calendario degli interventi programmati

Lunedì 20 luglio – Via Roma (ambo i lati) – Piazza Galimberti (tutta)

Martedì 21 luglio – Corso Nizza lato Stura (fino a Corso Giolitti) – Corso Nizza lato Gesso (fino a Corso Brunet)

Mercoledì 22 luglio – Corso Giolitti (entrambi i lati) – Piazza Europa lato Stura + Via XX Settembre

Giovedì 23 luglio – Corso Nizza lato Stura (da Piazza Europa a Corso Galileo Ferraris) – Corso Nizza lato Gesso (da Corso Nizza a Corso Vittorio) + Piazza Europa lato Gesso + Corso Vittorio (ambo i lati)

Venerdì 24 luglio – Corso Nizza lato Stura (da Corso Galileo Ferraris a Piazza della Costituzione) – Corso Nizza lato Gesso (da Corso Vittorio a Piazza della Costituzione)

Sabato 25 luglio – Via Giordanengo – Via Momigliano – Via Biancani – Corso Francia (da Corso Gramsci a Corso Francia n.10 + San Rocco Castagnaretta)