Crissolo completa la nuova scogliera di contenimento verso la località La Spiaggia

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di realizzazione della nuova scogliera di contenimento lungo il tratto di strada che collega il concentrico di Crissolo alla località La Spiaggia. L'intervento, che completa un primo analogo lotto realizzato nell'autunno del 2025, ha interessato un punto particolarmente delicato della viabilità comunale, migliorandone la sicurezza e restituendo un'immagine più ordinata al paese.

L'intervento ha avuto un costo complessivo di 63.272 euro: alla realizzazione dell'opera hanno contribuito un progetto comunale da 30.000 euro, finanziato per metà attraverso un contributo della Fondazione CRT e per la restante parte con fondi propri del Comune, un finanziamento di 22.272 euro derivante dai fondi ATO 2024 assegnati al Comune di Crissolo tramite l'Unione Montana Comuni del Monviso e un ulteriore stanziamento comunale di 11.000 euro.

I lavori, eseguiti dalla ditta Maccagno F.lli di Barge, si erano resi necessari perché il precedente muro di contenimento in cemento armato, realizzato negli anni Sessanta del Novecento, presentava importanti infiltrazioni d'acqua e un diffuso stato di deterioramento dovuto al tempo. Oltre alla costruzione della nuova scogliera, è stato fatto un intervento di regimazione delle acque provenienti dal versante attraverso la posa di una tubazione drenante e la successiva stesura di materiale frantumato nella parte retrostante la struttura, così da migliorare lo smaltimento delle acque e garantire una maggiore stabilità dell'opera.



"Con questo intervento completiamo un lavoro iniziato lo scorso anno e risolviamo una criticità presente da molto tempo su un tratto di strada particolarmente frequentato – afferma il sindaco Fabrizio Re –. Oltre a migliorare la sicurezza del versante, abbiamo restituito decoro al paese, investendo risorse con l'obiettivo di preservare il territorio e renderlo sempre più curato".



L'amministrazione comunale ricorda inoltre che, anche quest'anno, fino alla fine di agosto gli uffici comunali osservano un'apertura straordinaria al pubblico anche nella mattinata del sabato, dalle 9 alle 12, che si aggiunge ai consueti orari di servizio. L'iniziativa è pensata per offrire un'opportunità in più ai residenti, ai proprietari di seconde case e ai numerosi turisti presenti durante la stagione estiva, facilitando l'accesso ai servizi comunali anche nel fine settimana. Nello stesso periodo è operativo tutti i giorni anche l'ufficio turistico, aperto fino al 31 agosto con orario 7.45-12 e 13.45-18. Nel mese di settembre l'orario sarà invece dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, con apertura quotidiana fino a domenica 7 settembre e successivamente nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre.