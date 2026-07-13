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Attualità | 13 luglio 2026, 11:28

Cuneo, secondo appuntamento con “Cinema sotto le stelle” alla Pinetina

La rassegna cinematografica estiva a cura di MenteInPace è a ingresso libero

Cuneo, secondo appuntamento con “Cinema sotto le stelle” alla Pinetina

Secondo appuntamento con “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l'associazione MenteInPace propone fin dal 2011 presso il parco “La Pinetina” (all'incrocio tra via Bongioanni e via Monsignor Riberi). Il programma di quest'anno prevede quattro serate dedicate a storie che esplorano il viaggio emotivo e psicologico legato alla cura, all'accettazione della vulnerabilità e alla rinascita interiore di fronte ai grandi cambiamenti della vita.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.30 e quest’anno c’è stato un importante salto di qualità tecnologico e scenografico: le pellicole vengono infatti proiettate su uno schermo gonfiabile professionale con audio integrato, trasformando la Pinetina in una vera e propria arena cinematografica all'aperto.

La rassegna si inserisce all'interno del più ampio progetto “NutriMenti”, un percorso che comprende laboratori teatrali, di espressione creativa e di cucina, oltre a uscite sul territorio e incontri dedicati all'autonomia. Si tratta di attività socializzanti rivolte alle persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo, pensate per rafforzarne l'autostima, favorire l'indipendenza e contribuire a migliorarne la qualità della vita.

“Cinema sotto le stelle” è organizzato da MenteInPace con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Comitato Quartiere Donatello, Amnesty International, Auser Cuneo e vallate, le cooperative sociali Proposta 80 e Momo e il Centro Diurno del D.S.M. di Cuneo. L'iniziativa è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Venerdì 17 luglio verrà presentato INSIDE OUT di Pete Docter (USA, 2015 - 95’), il film proposto dal Comitato Quartiere Donatello. La vita di Riley, 11 anni, viene stravolta dal trasferimento dal Minnesota a San Francisco. Nel quartier generale della sua mente, le sue cinque emozioni guida - Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura - cercano di aiutarla a superare il trauma. Quando un incidente isola Gioia e Tristezza nei ricordi a lungo termine, le due dovranno collaborare in un viaggio fantastico per salvare l'equilibrio emotivo della ragazzina. Un capolavoro Pixar geniale e commovente sull'importanza di accettare ogni nostra emozione.

Gli altri film in programma sono: FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (USA, 2024 - 91’) il 24/7 e QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO di Pierre-François Martin-Laval (Francia, 2019 – 107’) il 31/7.

L'ingresso è libero. “Cinema sotto le stelle” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo. 

comunicato stampa

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