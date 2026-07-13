Cherasco si racconta attraverso le immagini: torna il Walking Tour tra storia e memoria

Domenica 26 luglio torna l’appuntamento con i Walking Tour di Cherasco: il tema di questa quarta passeggiata guidata è “Cronache visive: Cherasco attraverso le immagini”.

Torna il Walking Tour dedicato alla scoperta di Cherasco con una nuova proposta che invita a osservare la città da una prospettiva originale. Il quarto appuntamento sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, un percorso guidato nel centro storico che metterà a confronto gli scorci di oggi con fotografie storiche in bianco e nero, offrendo ai partecipanti l'occasione di riscoprire luoghi conosciuti attraverso la memoria delle immagini.

Passeggiando tra vie, piazze e monumenti, sarà possibile confrontare il volto attuale della città con quello immortalato decenni fa, cogliendo le trasformazioni urbanistiche, architettoniche e sociali che hanno accompagnato l'evoluzione di Cherasco. Ogni tappa diventerà un racconto, ogni fotografia una finestra aperta sulla storia locale, capace di far emergere dettagli, curiosità e cambiamenti spesso inosservati.

Il percorso non sarà soltanto un'occasione per conoscere meglio il patrimonio storico e culturale cittadino, ma anche un invito a riflettere sul valore della memoria collettiva e sull'identità di una comunità che continua a evolversi senza perdere il legame con le proprie radici. Le immagini d'epoca dialogheranno con il paesaggio urbano contemporaneo, creando un'esperienza coinvolgente in cui passato e presente si intrecciano, restituendo ai partecipanti uno sguardo nuovo sulla città.

Un'iniziativa pensata per tutti coloro che desiderano conoscere Cherasco attraverso un racconto fatto di immagini, testimonianze e suggestioni, riscoprendo il fascino di una città che custodisce la propria storia in ogni angolo del suo centro storico.



Data: domenica 26 luglio 2026

Ora: Ritrovo ore 17.00 | Durata: circa 1h 30′

Luogo di ritrovo: ufficio turistico, Via Vittorio Emanuele 79, Cherasco (CN)

Costo: € 7 a persona

Prenotazione obbligatoria: online tramite www.visitlmr.it (sezione “esperienze” → “Walking Tour”)

Info: ufficio turistico telefono 0172 427050.