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Eventi | 13 luglio 2026, 11:17

"Attraverso Festival" fa tappa a Cherasco con Stefano Massini ed Eleazaro Rossi

Doppio appuntamento sotto l'Arco del Belvedere: venerdì lo spettacolo "La ricerca della felicità", domenica lo show comico "Kamikaze"

L'arco del Belvedere di Cherasco (foto Pietro Giraudo)

L'arco del Belvedere di Cherasco (foto Pietro Giraudo)

La grande kermesse "Attraverso Festival" propone anche quest’anno due appuntamenti a Cherasco, nella suggestiva piazza Arco del Belvedere, entrambi con inizio alle ore 21.

Il primo appuntamento è in calendario venerdì 24 luglio con Stefano Massini e lo spettacolo "La ricerca della felicità", accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini. Unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award, Massini costruisce un viaggio teatrale brillante e inquieto fatto di storie, personaggi e ironia, analizzando il paradosso contemporaneo che ci obbliga a metterci in scena sempre felici. 

Il biglietto ha un costo di 25 euro ed è acquistabile online.

Domenica 26 luglio andrà invece in scena Eleazaro Rossi con il suo undicesimo monologo comico, intitolato "Kamikaze". Si tratta di uno show feroce e senza filtri, nato da un viaggio spirituale dell'artista a Cividale del Friuli, dove ha soggiornato presso l'Albergo Cividale.

Lo spettacolo offre uno sguardo spietato e satirico su svariati temi: dalla vita alla morte, passando per i giornalisti alle convention, i sensi di colpa, le famiglie distrutte, le trappole del capitalismo e i nonni volontari davanti alle scuole. Il biglietto ha un costo di 27 euro ed è acquistabile online.

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