"Attraverso Festival" fa tappa a Cherasco con Stefano Massini ed Eleazaro Rossi

La grande kermesse "Attraverso Festival" propone anche quest’anno due appuntamenti a Cherasco, nella suggestiva piazza Arco del Belvedere, entrambi con inizio alle ore 21.

Il primo appuntamento è in calendario venerdì 24 luglio con Stefano Massini e lo spettacolo "La ricerca della felicità", accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini. Unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award, Massini costruisce un viaggio teatrale brillante e inquieto fatto di storie, personaggi e ironia, analizzando il paradosso contemporaneo che ci obbliga a metterci in scena sempre felici.

Il biglietto ha un costo di 25 euro ed è acquistabile online.

Domenica 26 luglio andrà invece in scena Eleazaro Rossi con il suo undicesimo monologo comico, intitolato "Kamikaze". Si tratta di uno show feroce e senza filtri, nato da un viaggio spirituale dell'artista a Cividale del Friuli, dove ha soggiornato presso l'Albergo Cividale.

Lo spettacolo offre uno sguardo spietato e satirico su svariati temi: dalla vita alla morte, passando per i giornalisti alle convention, i sensi di colpa, le famiglie distrutte, le trappole del capitalismo e i nonni volontari davanti alle scuole. Il biglietto ha un costo di 27 euro ed è acquistabile online.