Pratavecchia si prepara alla grande festa patronale di S. Giacomo Maggiore

La frazione di Pratavecchia, nel comune di Dronero, è pronta a vivere quattro giornate di allegria, musica e tradizione con la Festa Patronale di S. Giacomo Maggiore, in programma dal 17 al 20 luglio. L’evento promette di animare l’estate con un ricco calendario di appuntamenti gastronomici e musicali, pensati per coinvolgere tutta la comunità.

Venerdì 17 luglio si aprirà con la classica grigliata mista, seguita dalla Gran Gara alla Belotte, momento conviviale amatissimo dagli appassionati del gioco tradizionale. La serata proseguirà con il ritmo travolgente di Dj Mario Zero e Vocalist Nico, per inaugurare la festa all’insegna del divertimento.

Sabato 18 luglio sarà dedicato ai sapori internazionali con la Paella Valenciana, accompagnata da un cocktail party e dal sound dei John Deer e del Dj Set, per una notte di musica e socialità sotto le stelle.

Domenica 19 luglio, cuore della festa patronale, offrirà animazione a 360 gradi per i più piccoli, in serata il tradizionale appuntamento musicale **Canta Pratavecchia**, che vedrà protagonisti talenti locali e tanta voglia di stare insieme.

Infine, Lunedì 20 luglio chiuderà la manifestazione con una giornata di giochi e divertimenti per i bambini ed a seguire la gustosa Gran Polentata e la musica de I Roeri, per salutare la festa con energia e sorrisi.

Con la sua atmosfera genuina e il coinvolgimento di tutta la frazione, “Pratavecchia in festa” si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama le tradizioni, la buona cucina e la convivialità. Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, tra profumi di griglia, note musicali e il calore di una comunità che celebra con entusiasmo il proprio santo patrono.