Maurizio Mastrini incanta Revello con il concerto "Capelli"

Il cortile del Palazzo comunale di Revello si è trasformato, sabato 11 luglio, in un palcoscenico di emozioni per il concerto del pianista e compositore Maurizio Mastrini, protagonista della 47ª stagione di Antidogma Musica.

La serata, organizzata con il sostegno Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, è stata aperta dai saluti del direttore artistico dell'associazione, il maestro Luigi Gachino, e del sindaco di Revello Paolo Motta.

Oltre che un concerto, quello di Mastrini è stato un viaggio nella sua vita e nella sua musica. Attraverso i brani dell'album "Capelli", il pianista ha alternato esecuzioni e racconti autobiografici, spiegando come quel titolo rappresenti il rifugio che lo ha accompagnato fin dall'infanzia e il simbolo della sua identità artistica.

Il pubblico è rimasto affascinato non solo dalla qualità delle composizioni, ma anche dall'originalità della sua interpretazione.

Come da tradizione, Mastrini ha suonato a piedi nudi, instaurando un rapporto diretto con lo strumento e con il pubblico.

Durante il concerto ha sperimentato sonorità inusuali, percuotendo il pianoforte con le mani sia sulla cassa armonica sia direttamente sulle corde, utilizzando anche bacchette da batteria e una pallina da tennis fatta roteare sulla tastiera per creare effetti sonori impossibili da ottenere con la sola esecuzione tradizionale.

Nel corso della serata sono risuonati brani come "El Toque", dedicato a Diego Armando Maradona, "Paris c'est l'amour", "Monsieur Satie", "No Smoking", "Aria", "Lacrima", "Un fiore" "Capelli", "Stop" e Tango Clandestino, intensa dedica a Papa Francesco, accolti dagli applausi di un pubblico attento e partecipe.

L'esibizione ha confermato il talento di un artista capace di fondere tecnica, sperimentazione e racconto personale, regalando a Revello una serata di grande intensità artistica che ha riscosso un caloroso consenso da parte degli spettatori che hanno richiesto numerosi bis.