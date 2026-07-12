La lirica conquista Fossano: grande successo per il Galà della Fondazione Fossano Musica [FOTO E VIDEO]

Ha sfidato la tempesta e ha vinto. Ieri sera Fossano ha applaudito con entusiasmo il Galà Lirico dedicato ai vincitori del Norma Fantini Opera Contest e alla produzione de La Bohème. Un Auditorium Paglieri attento ed emozionato ha accompagnato con calore musicisti e interpreti in un viaggio tra i grandi miti dell’opera.

Alla guida dell’Orchestra Classica dell’Accademia della Fondazione Fossano Musica, organizzatrice impeccabile dell’evento, il maestro Aldo Salvagno ha impreziosito la serata sostenendo i cantanti ed esaltando la bravura di ogni elemento dell’ensemble, capace di restituire pienamente la dimensione teatrale, vocale e sinfonica del repertorio operistico.

Il regista Alessio Pizzech, autentico capitano della nave, ha guidato il pubblico lungo un percorso tra gli autori del Settecento, dell’Ottocento e del Novecento, senza mai perdere il filo rosso che unisce musica, sentimenti e passione. La sua lettura ha reso l’opera lirica accessibile anche ai neofiti, offrendo una preziosa chiave d’ascolto e di interpretazione drammaturgica.

Un plauso va alla Fondazione Fossano Musica e a tutta l’organizzazione, guidata dal lungimirante direttore, il maestro Gianpiero Brignone, che insieme al presidente Antonio Miglio continua a portare valore aggiunto alla città e al territorio.

La gratitudine più grande, però, è andata alla straordinaria Norma Fantini, che con umiltà e professionalità si è messa al servizio dei giovani artisti, donando loro sapienza, esperienza e un pizzico di magia. Dopo una carriera sui più importanti palcoscenici internazionali, la celebre soprano ha commentato emozionata al termine dello spettacolo: “Ho trovato una nuova famiglia in questo percorso. Fossano è stata per me la rinascita del cuore”.

Il concerto ha attraversato la brillantezza teatrale di Rossini e Mozart, la passione di Bizet, l’intensità drammatica di Verdi e il lirismo travolgente di Puccini. Arie celebri, duetti, terzetti, quartetti e pagine orchestrali si sono alternati in una serata pensata per valorizzare personalità vocali, timbri e sensibilità interpretative maturate durante il percorso formativo e produttivo del contest.

Il Galà non è stato soltanto una serata celebrativa, ma anche una concreta occasione di crescita professionale per i giovani artisti che hanno emozionato e incantato il pubblico: William Allione, baritono dal fraseggio solido e autorevole; Viola Nelfi, soprano dalla voce luminosa e ricca di sensibilità; Cristófol Romaguera, baritono capace di unire eleganza scenica e intensità interpretativa; Luca Romano, baritono apprezzato per presenza, musicalità e sicurezza; Gho Ho Lee, baritono dal timbro caldo e dalla notevole espressività; Martina Malavolti, soprano raffinato, brillante e comunicativo.

La serata si è chiusa idealmente in festa con il celebre brindisi “Libiamo ne’ lieti calici” da La traviata, affidato a tutti gli artisti e all’orchestra.

Ma lo spettacolo continua. Oggi, domenica 12 luglio, il cortile del Castello degli Acaja di Fossano ospita una speciale giornata dedicata al canto lirico con Norma Fantini.Nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest, l’Accademia FFM propone un Open Day gratuito aperto a chi desidera avvicinarsi al canto lirico o vivere un’esperienza di studio con una delle più importanti interpreti del panorama operistico internazionale.

Le lezioni si svolgeranno in due sessioni:

Mattina: dalle 10:00 alle 12:30

dalle 10:00 alle 12:30 Pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00

Durante la giornata sarà possibile assistere alle lezioni degli allievi di Norma Fantini e lavorare direttamente con lei per scoprire il proprio registro vocale, ricevendo consigli e indicazioni artistiche in un contesto unico e suggestivo. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite il sito, ed è aperta a tutti: anche chi non ha mai preso lezioni o non ha mai cantato potrà vivere un percorso di scoperta vocale.