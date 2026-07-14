TIRO CON L'ARCO 3D / Ben 112 atleti a Pocapaglia per la finale nazionale della "Triple Crown I.b.o."

Grande partecipazione e spettacolo domenica 12 luglio al campo degli Arcieri di Bra di Pocapaglia, dove si è disputata la finale nazionale della "Triple Crown I.b.o.", organizzata dagli Arcieri di Bra in collaborazione con lo Csain. L'evento ha richiamato 112 atleti provenienti da numerose regioni italiane, confermando il prestigio raggiunto dalla manifestazione.

Gli arcieri si sono sfidati lungo un suggestivo e tecnico percorso di 30 sagome tridimensionali immerso nella natura, che ha messo in risalto precisione, concentrazione e abilità sportive.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il responsabile nazionale del tiro con l'arco 3D dello Csain Maurizio Rampello, il vicesindaco di Pocapaglia Valter Battaglino, il consigliere comunale di Bra Ettore Sanino, il presidente della sezione Unvs di Bra Giuseppe Gandino e Gianfranco Vergnano in rappresentanza dell'Aido. La gara è stata diretta da un unico giudice, che ha garantito il regolare svolgimento della competizione.

Un momento particolarmente significativo è stato l'assegnazione, da parte dell'Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport), del trofeo al più giovane atleta in gara, conferito a Thiago Baldelli come riconoscimento simbolico all'impegno dei giovani nello sport e ai valori educativi che esso trasmette.

La finale nazionale ha rappresentato anche un'importante occasione di promozione per il territorio, portando nel cuneese atleti, accompagnatori e appassionati da tutta Italia. L'elevato livello tecnico e la cura organizzativa hanno ricevuto il plauso dei partecipanti, confermando gli Arcieri di Bra tra le realtà di riferimento della disciplina a livello nazionale.

"Siamo orgogliosi di aver ospitato una manifestazione di così alto livello – commentano gli Arcieri di Bra –. Il successo della giornata è il risultato del lavoro di tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questo evento. Un sentito ringraziamento va agli atleti, ai giudici, ai volontari, agli sponsor, allo Csain, alle amministrazioni comunali e a tutte le associazioni che hanno collaborato, contribuendo a trasformare questa finale in una grande festa dello sport".