Canale: straordinaria festa annuale dei soci dell'Enoteca Regionale del Roero

Domenica 12 luglio è stata una giornata memorabile per l'Enoteca Regionale del Roero. Si è infatti celebrata la 'III Festa annuale dei soci e dei simpatizzanti', con 150 ospiti, tra produttori, amici del Roero e dell'Enoteca, collaboratori ed autorità, che hanno goduto di un menù d'eccezione fornito da Cantamessa Catering, accompagnato dai vini pregiati del Roero.

La festa è stata abilmente coordinata dal presidente Marco Perosino, che ha orchestrato magnificamente la serata:

"Per noi del Roero restare all'aperto in buona compagnia, analizzare i risultati, fare programmi, è tipico dell'estate e via Roma, antistante la nostra sede, si presta allo scopo. Oltre all'ottima cena abbiamo avuto la compagnia della musica e della splendida voce di Sonia De Castelli e assaggiato il favoloso panettone estivo di Albertengo, eccellenze della nostra terra "

La cena è stata preceduta nella chiesa di San Giovanni, dalla proiezione in anteprima del cortometraggio 'Masnà' del regista Marco Graziano, caporedattore di Mediaset, supportato dal figlio Andrea.

Si è trattato di una 'prima' sperimentale, poiché l'opera sarà presentata nell'autunno in diversi paesi con pubblico e giornalisti.

La visione è piaciuta al numeroso pubblico presente. Commenta Marco Perosino: "Il racconto agisce indirettamente rispetto ai soliti seppur validi video promozionali. Indirettamente nel senso che, da una storia di un bambino che torna dai nonni nel Roero, emerge il desiderio di conoscere tradizioni, prodotti, persone, esperienze. Ci seguirà nei prossimi mesi ed anni nelle trasferte per raccontare Roero vini e gastronomia, nonché l'essenza di un modo di essere che piace perché tocca le corde più profonde del cuore.

Conclude il presidente Marco Perosino: "I produttori aderiscono spontaneamente all'enoteca e quindi partecipano alle nostre attività a rotazione nelle diverse iniziative. I comuni, ormai 15, mi paiono soddisfatti e contribuiscono con idee vincenti. Una festa che riunisce tutte le persone che collaborano in corso d'anno, è sempre un'occasione di vera amicizia e riconoscenza".