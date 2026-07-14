Mondovì, bonus Tari per 740 famiglie: si sommano agevolazione statale e riduzione comunale

Una specifica comunicazione che già oggi riconosce l’agevolazione sulla TARI prevista dal “Bonus sociale rifiuti per l’anno 2025” e che si somma alla riduzione del 45% disposta dal Regolamento comunale.

Questo, in breve, è quanto l’Amministrazione comunale sta provvedendo a riconoscere a 740 nuclei familiari di Mondovì, allegando un’apposita nota informativa all’avviso di pagamento vero e proprio.

"Continua il nostro impegno in favore delle famiglie più fragili - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Bilancio Alberto Rabbia - volto ad acuire l’attenzione nei confronti di tutti i cittadini, con particolare riferimento a quelli maggiormente in difficoltà. La somma tra bonus statale e bonus comunale consentirà ai nuclei familiari aventi diritto, di poter usufruire di una bolletta rifiuti meno esosa, nell’ottica di una Comunità più unita, coesa e solidale".