"Differenti – In": la rivista giovane che ad Alba sceglie la lentezza

Rallentare è la prima scelta editoriale. Prima ancora degli articoli, dei temi e degli autori, Differenti – In nasce dall'idea che la carta possa ancora offrire uno spazio diverso rispetto alla comunicazione veloce dei social: un luogo dove leggere, riflettere e lasciare sedimentare le idee. Venerdì 17 luglio, dalle 20, allo Spazio Döm di via Giacosa 7/a ad Alba, il numero zero verrà presentato nel corso di una serata che alternerà confronto pubblico e letture poetiche con accompagnamento musicale.

L'incontro non sarà soltanto un momento di presentazione della pubblicazione. Gli organizzatori propongono infatti una riflessione aperta sul progetto e sul ruolo che una piattaforma editoriale indipendente può avere in un territorio di provincia, invitando i partecipanti a discutere dei contenuti del numero zero e degli spunti che propone.

Ad aprire la pubblicazione è un editoriale che spiega con chiarezza l'origine del progetto.

"Viviamo immersi nella velocità, ci muoviamo e pensiamo a un ritmo che non è metabolico: immagini, titoli, opinioni, esperienze, tutto ci scorre addosso prima che riusciamo a ingoiare o digerire. In questo paesaggio saturo ci siamo chiestə una cosa molto semplice: ha ancora senso creare uno spazio lento, una dimensione atemporale?"

Da questa domanda prende forma l'intera iniziativa editoriale, che rivendica il valore della carta come strumento di approfondimento e di relazione.

"Questo magazine nasce dal desiderio di fermarsi abbastanza a lungo da ascoltare e assimilare. Una fotografia permanente del presente, che contenga futuro. Perché la carta obbliga a una relazione diversa, una relazione attiva, di presenza, e ci dà la possibilità di sottolineare, di essere in disaccordo e di dirlo senza compromessi e semplificazioni."

Il numero zero raccoglie approfondimenti dedicati a salute mentale, riduzione del danno, sostenibilità ambientale, diritti, medicina di genere, linguaggio e partecipazione, affiancati ai racconti di numerose realtà del territorio, tra cui Spazio Döm, Cinema Vekkio, GiobiaFest, Revolution, Non Una di Meno, il Progetto ABS e altre associazioni impegnate nella promozione culturale e sociale.

Accanto ai contenuti prodotti dall'associazione trovano spazio anche testi letterari, contributi artistici e opere visive selezionati attraverso una open call, con l'obiettivo di offrire occasioni di pubblicazione a giovani autori e autrici.

Nell'editoriale emerge anche una riflessione sul tema della partecipazione giovanile, spesso descritta come in crisi.

"Guardandoci intorno abbiamo visto esattamente il contrario: associazioni che organizzano eventi e rassegne, reti che si costituiscono, gruppi che creano comunità, spazi culturali che resistono anche con pochissimi mezzi. Forse il problema non è l'assenza di partecipazione, ma il riconoscimento di ciò che già esiste, delle sue forme diverse e più liquide."

L'obiettivo dichiarato è quello di costruire uno spazio comune, capace di mettere in relazione esperienze differenti senza rincorrere i linguaggi imposti dalla comunicazione digitale.

"Non ci interessa costruire una vetrina perfetta, ma creare una piattaforma dal basso, dove giovani, associazioni, collettivi, artistə, studentə e realtà culturali possano avere una voce. Un contenitore che tenga insieme esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di produrre cultura e partecipazione sul territorio."

La presentazione di venerdì sarà quindi anche un'occasione per discutere di come l'editoria indipendente possa diventare uno strumento di costruzione di comunità, prima ancora che un semplice contenitore di articoli.