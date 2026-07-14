Mondovì, nasce il Tavolo sulla Sicurezza Urbana: adesioni entro il 22 luglio

Favorire lo sviluppo di una strategia di legalità e sicurezza urbana basata sulla prevenzione, sul rapporto con la società civile, sulla partecipazione e sul senso civico, contribuendo al miglioramento della qualità della vita, fornendo elementi utili e funzionali all’azione di prevenzione e vigilanza del territorio e promuovendo azioni culturali per la diffusione dei valori della giustizia e della legalità.

Questi, in breve, sono alcuni degli obiettivi che il Tavolo sulla Sicurezza Urbana intende perseguire, nell’ottica di contrastare i fenomeni di degrado urbano e le condotte che minano la fruibilità degli spazi pubblici.

Per prendere parte al nuovo strumento voluto dall’Amministrazione comunale, sarà necessario compilare l’apposito modulo reperibile sul portale istituzionale del Comune di Mondovì e spedirlo, entro le ore 23.59 del 22 luglio 2026, agli indirizzi info@comune.mondovi.cn.it ovvero comune.mondovi@postecert.it .

L’adesione al Tavolo sarà vincolata all’ottenimento di un riscontro positivo circa l’idoneità, la pertinenza e la rappresentatività di ciascuna richiesta. Il primo incontro si terrà sabato 25 luglio alle ore 8.45 in Sala Scimé.