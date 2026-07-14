Cavallermaggiore, dal 1° agosto cambia il medico di famiglia: arriva Alexandra-Georgiana Chiavassa

Dal 1° agosto il dottor Riccardo Chiavassa cesserà l’attività come medico di medicina generale nel Comune di Cavallermaggiore. Nella stessa data inizierà il servizio, con incarico provvisorio, la dottoressa Alexandra-Georgiana Chiavassa, che riceverà nell’ambulatorio di piazza Santa Chiara 4.
L’arrivo della nuova professionista garantirà la continuità dell’assistenza ai pazienti del territorio, in una fase di passaggio che interesserà tutti gli assistiti attualmente in carico al dottor Riccardo Chiavassa. Gli orari dell’ambulatorio sono già stati definiti: lunedì dalle 13 alle 17, martedì dalle 8 alle 10, mercoledì dalle 14 alle 18, giovedì dalle 8 alle 10 e venerdì dalle 10 alle 13, sempre su appuntamento.
Per i pazienti già seguiti dal dottor Riccardo Chiavassa è prevista l’assegnazione d’ufficio alla dottoressa Alexandra-Georgiana Chiavassa. Resta comunque ferma, nel rispetto del principio della libera scelta, la possibilità di optare per un altro medico di medicina generale tra quelli disponibili.
Il passaggio segna quindi un cambio importante per l’assistenza sanitaria di base a Cavallermaggiore, ma senza interruzioni nel servizio ai cittadini.