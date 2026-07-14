Comunità energetiche rinnovabili: i comuni del progetto Margreen rafforzano il percorso verso la transizione energetica con la Cer-a di Confartigianato Cuneo [VIDEO]

La transizione ecologica dei territori montani compie un passo avanti decisivo. La Comunità Energetica Rinnovabile CER-a, promossa con determinazione da Confartigianato Imprese Cuneo, consolida e amplia il proprio raggio d'azione grazie all’adesione formale dei Comuni delle Valli Gesso, Vermenagna e Stura coinvolti nel progetto Margreen. L’iniziativa delinea un modello innovativo e concreto di cooperazione tra enti pubblici, tessuto produttivo locale e cittadinanza, finalizzato a trattenere il valore economico e ambientale dell'energia direttamente sul territorio alpino.

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L’ingresso ufficiale dei Comuni nel perimetro della CER-a rappresenta un segnale politico e istituzionale di straordinaria rilevanza. Per sancire e valorizzare questo importante traguardo, lunedì 13 luglio si è tenuta, presso la sede provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo, una conferenza di presentazione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti istituzionali dei comuni aderenti, tra i quali il presidente dell’Unione Montana Valle Stura e sindaco di Moiola Loris Emanuel e la presidente dell’Unione Montana Alpi Marittime e sindaca di Robilante Enrica Giraudo. Durante l’incontro è stato rimarcato come la sinergia tra pubblico e privato costituisca la chiave di volta per edificare un’infrastruttura energetica diffusa, efficiente e solidale, capace di contrastare lo spopolamento delle aree montane e generare ricadute positive per l'intera collettività.

Se da un lato le delibere comunali sanciscono l'impegno formale delle istituzioni, dall'altro la piena operatività della CER richiede ora un passaggio tecnico fondamentale: la mappatura e la raccolta sistematica dei dati relativi ai punti di prelievo e di immissione dell'energia (i codici POD). Questa fase di censimento è la condizione indispensabile per attivare l'algoritmo di condivisione virtuale dell'energia e consentire l'accesso agli incentivi e ai benefici economici previsti dalla normativa vigente.

Per questa ragione, il mese di settembre segnerà l'avvio di una fitta campagna di incontri operativi che toccherà capillarmente le Valli Gesso, Vermenagna e Stura. Gli appuntamenti avranno un duplice obiettivo strategico: da un lato raccogliere le adesioni concrete di cittadini, artigiani e imprese tramite l'analisi delle bollette e la compilazione della modulistica necessaria; dall'altro formare e supportare i tecnici comunali affinché diventino presidi informativi stabili e qualificati, capaci di orientare la cittadinanza in questo percorso di cambiamento virtuoso.

«L'ingresso delle Valli Gesso, Vermenagna e Stura nella nostra Comunità Energetica – commenta Franco Roagna presidente di CER-a - non è soltanto un ampliamento geografico, ma rappresenta l'essenza stessa del progetto CER-a. Le aree montane possiedono una naturale vocazione alla sostenibilità, ma necessitano di strumenti collettivi per trasformare questa risorsa in un vantaggio competitivo. Con la CER-a offriamo una risposta strutturata e solidale: l'energia prodotta dal sole e dalle risorse locali viene consumata sul posto, abbattendo i costi di approvvigionamento per le famiglie e rendendo le nostre micro e piccole imprese artigiane più resilienti di fronte alle fluttuazioni dei mercati energetici. Confartigianato ha creduto fin dall'inizio in questa sfida, e la collaborazione con il progetto Margreen dimostra che quando il territorio fa squadra, la transizione energetica smette di essere un obbligo normativo e diventa una straordinaria opportunità di sviluppo sociale ed economico».