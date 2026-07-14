Manta: si conclude il ciclo primaverile dei Gruppi di cammino. Appuntamento al 21 settembre

Si è concluso lunedì scorso il ciclo primaverile dei Gruppi di Cammino un appuntamento che per diverse settimane ha coinvolto una trentina di partecipanti uniti dalla voglia di fare movimento, stare all'aria aperta e trascorrere del tempo in compagnia.

Promossi nell'ambito del progetto "Salute e Comunità – Percorsi integrati per l'adozione di abitudini consapevoli", realizzato da Octavia con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il patrocinio dell'Asl Cn1 e la collaborazione delle Pro Loco e associazioni del territorio, con il supporto gestionale di Map Italia srl/Fitwalking.

"Ogni incontro – dicono gli organizzatori dell'associazione Amici di Manta - ha rappresentato un'occasione per dedicare un'ora al benessere fisico, ma anche per rafforzare i legami tra i partecipanti, dando vita a un gruppo affiatato e accogliente. Un'esperienza che ha saputo coniugare attività motoria, socializzazione e condivisione, raccogliendo un'ampia partecipazione e un entusiasmo costante. Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno preso parte all'iniziativa, contribuendo con la loro presenza e il loro spirito positivo al successo dell'attività".

Dopo la pausa estiva, le camminate riprenderanno in autunno lunedì 21 settembre. L'invito è rivolto sia ai partecipanti di questa prima parte dell'anno sia a chi desidera unirsi al gruppo per iniziare un nuovo percorso all'insegna del movimento e della convivialità.

La partecipazione resterà libera e aperta a tutti.

Per conoscere gli orari e il punto di ritrovo dei prossimi appuntamenti sarà sufficiente seguire i canali informativi del Comune e dell'Associazione Amici di Manta.