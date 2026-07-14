Roburent, conto alla rovescia per il raduno dei trattori

Conto alla rovescia a Roburent per il 5° Raduno dei trattori e dei mezzi agricoli. La Pro Loco, presieduta da Mattia Rizzo, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli.

L’evento si svolgerà domenica 19 luglio e sarà impreziosito dal gemellaggio con la manifestazione degli “Amici della Pro Loco di Perlo”, in programma il 15 e 16 agosto prossimi (leggi qui).

Il ritrovo dei mezzi è fissato alle 9.30 al Campo sportivo del capoluogo, dove si procederà alle iscrizioni. Alle 11 è previsto il momento ufficiale di benvenuto con il saluto del sindaco Emiliano Negro e delle eventuali autorità presenti.

A seguire, trattori e mezzi agricoli sfileranno lungo il percorso che porterà fino a San Giacomo, per poi fare rientro al campo sportivo alle 13, quando sarà servito il pranzo. Un appuntamento gastronomico particolarmente atteso, con un ricco menù che accompagnerà i partecipanti dagli antipasti fino ai dolci.

Nel corso della giornata non mancheranno dimostrazioni dedicate alle attività del mondo agricolo e forestale, occasioni per conoscere da vicino strumenti, tecniche e tradizioni legate al lavoro nei campi e nei boschi.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla musica e all’intrattenimento, con attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli accompagnatori. Tra le iniziative più curiose e originali spicca la gara con mini escavatori, una sfida di abilità e precisione che metterà alla prova i partecipanti e assegnerà premi ai primi tre classificati.

Grande attesa anche per il “Battesimo della sella”, un’esperienza dedicata a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’equitazione, con prove di prima cavalcata curate dal club “Cavalieri del Bandito” di Bra.