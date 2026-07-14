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Eventi | 14 luglio 2026, 15:20

Ermal Meta a Mondovì: il concerto si sposta a settembre e cambia location

L'evento, inizialmente previsto per venerdì 17 luglio in piazza Unità d'Italia, è stato riprogrammato a causa di motivi tecnico-organizzativi. I biglietti già acquistati rimangono validi

Ermal Meta a Mondovì: il concerto si sposta a settembre e cambia location

Il concerto di Ermal Meta, inizialmente previsto per venerdì 17 luglio in piazza Unità d'Italia a Mondovì, è stato riprogrammato a giovedì 17 settembre 2026 presso i Giardini del Museo della Stampa di Mondovì, in piazza d'Armi 2.

A comunicarlo sono gli organizzatori di Movì Music Festival, Wake Up e Friends & Partners

La decisione è stata assunta per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dalla volontà dell'artista e dell'organizzazione stessa.

Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, senza necessità di alcuna operazione da parte degli spettatori. Coloro che fossero invece impossibilitati a partecipare potranno richiedere il rimborso entro domenica 19 luglio 2026, attraverso lo stesso circuito di vendita utilizzato al momento dell'acquisto.

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