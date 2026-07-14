JazzInPiazz fa tappa a Cherasco con l'E.B. Quartet

Martedì 21 luglio, nella piazza del municipio, alle 18.30 si esibirà il "E. B. Quartet" con Edoardo Bellotti, Christian Alasia, Enrico Ciampini, Maurizio Vespa.

L’appuntamento rientra nella prima edizione del Festival #jazzinpiazz promosso dall’associazione saviglianese “Live APS, dal vivo è meglio!”, che prevede altri tre appuntamenti, l’8, il 15 e il 22 luglio, durante i quali si esibiranno tre formazioni con repertorio e stili diversi a Savigliano.

La formazione dell'E.B. Quartet riunisce musicisti professionisti piemontesi di solida esperienza e docenti attivi sul territorio cuneese, ciascuno con un ruolo preciso che definisce il suono jazz moderno e acustico del gruppo.

Per l’evento cheraschese comprende: Edoardo Bellotti alla batteria, Christian Alasia alla chitarra, Enrico Ciampini al contrabbasso e Maurizio Vespa al vibrafono.

Edoardo Bellotti alla batteria e leader del progetto; diplomato all'Accademia di Musica Moderna di Milano, si è perfezionato con maestri quali Roberto Gatto e John Riley. Svolge un'intensa attività concertistica e didattica presso il Civico Istituto Musicale "A. Gandino" di Bra, il Civico Istituto Musicale "L. Rocca" di Alba, il Civico Istituto Musicale "G.B. Fergusio" e altre realtà del territorio.

Maurizio Vespa al vibrafono; interprete dalla spiccata sensibilità melodica, coniuga il linguaggio del jazz classico con sonorità moderne, creando un dialogo continuo con la sezione ritmica.

Christian Alasia alla chitarra; cura la componente armonica del quartetto con un linguaggio moderno e raffinato, alternando accompagnamento, interplay e improvvisazione nel solco della tradizione jazzistica.

Enrico Ciampini al contrabbasso; punto di riferimento della sezione ritmica, sostiene il quartetto con un suono solido e un groove essenziale, offrendo una base elastica e dinamica per lo sviluppo delle improvvisazioni.

Data: martedì 21 luglio

Ora: Ritrovo ore 18:30 | Durata: circa 2 ore

Luogo di ritrovo: piazza Municipio, Via Vittorio Emanuele 79, Cherasco.

Costo: gratuito

Info: uff. turistico tel. 0172/427050.