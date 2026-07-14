Fossano: Borgo Vecchio in festa, entrano nel vivo le celebrazioni per la patrona Sant'Anna

È cominciato lo scorso sabato 11 luglio e proseguirà sino a domenica 19 il programma della festa del quartiere di Borgo Vecchio a Fossano, il rione più antico della città degli Acaja, che celebrerà la patrona Sant'Anna grazie all'organizzazione del comitato dello stesso quartiere guidato dal giovane presidente Paolo Rivero e dai suoi numerosi volontari.

Le celebrazioni e le attività si stanno svolgendo presso il campo sportivo e i locali dell'oratorio parrocchiale di San Filippo e in piazzetta San Giovanni.

Grande novità di quest’anno è la cena musicale "Pasta e Karaoke", in programma giovedì 16 luglio nel campo sportivo dell'oratorio di San Filippo, distribuita su due turni alle 20.00 e alle 20.30 previa prenotazione, accompagnata da un coinvolgimento corale attraverso il karaoke. La partecipazione alla cena è aperta a tutti su prenotazione entro domani, mercoledì 15 luglio, presso Peru Tabacchi in via Garibaldi 59 o alla cassa della festa nelle serate del torneo. Quota di partecipazione: 10 euro.

A livello sportivo è partito ieri e terminerà domani, mercoledì 15 luglio, il classico torneo di calcio "Supertele" con l’iconico pallone leggero, sempre in oratorio, in partite da 15 minuti all’insegna della goliardia e dei travestimenti.

Il "Burguè Festival" di sabato 18 luglio è la kermesse canora che premierà il talento dei cantanti amatoriali, giungendo alla diciottesima edizione.

Il giorno successivo, domenica 19, spazio al concerto della band rock "G.R.A.M.S.". L'edizione verrà presentata da Pinuccio Bellone, direttore artistico dell'associazione culturale La Corte dei Folli e speaker del Palio di Fossano. Saranno proposti intermezzi di tango con i maestri Susi Lillo e Piermario Mameli dell'Asd Tango Indipendente e la coppia torinese composta da Eugenia Ricci e Riccardo Giustetto.

Infine, nella mattinata di domenica 19, alle 10.00, appuntamento con la santa messa del borgo dedicata a Sant’Anna nella chiesa di San Filippo, con la consegna del premio "Borgatino dell'anno" a una persona contraddistintasi per l’impegno profuso per il rione.

Sabato 18 e domenica 19 luglio, oltre al punto ristoro, sarà attivo il banco di beneficenza con la "Grande Borsata a premi".