A Cuneo il CineRacconto su Jack La Cayenne e Gelsomina, tra rock’n’roll, memoria e spettacolo

Sabato 25 luglio 2026 alle ore 20,30 presso il Visual Audio Recording Community VARCO, lo spazio culturale e musicale a Cuneo in Via Carlo Pascal 5 L, avrà luogo lo spettacolo Jack La Cayenne e Gelsomina – I due assi del Rock&Roll: il CineRacconto di Michele Celeste, che ripercorre la carriera teatrale, televisiva e cinematografica di Jack La Cayenne e di Gelsomina. L’ingresso è gratuito.

L’Uomo di Gomma o il Mangiatazzine, così è stato definito dal grande pubblico televisivo Jack La Cayenne, al secolo Alberto Longoni, si è esibito a Cuneo nel 1980 all’apice del suo successo televisivo e cinematografico.

Dopo oltre quaranta anni le gag del performer milanese, che ha compiuto ottantanove anni, tornano a fare sorridere il pubblico, questa volta con una formula nuova ideata dall’attore Michele Celeste: il CineRacconto. L’evento è stato organizzato dal gruppo musicale The Beat Circus, che si esibiranno durante la serata. In pista anche ballerini di Rock and Roll per omaggiare i pionieri del genere, che hanno rivoluzionato il costume italiano e non solo: Jack La Cayenne e Gelsomina.

Sarà ospite della serata Vanna Revelli (Gelsomina) di Torino, all’età di sedici anni già campionessa di Rock and Roll, che dalla fine degli anni Cinquanta agli anni Sessanta si è esibita in tutto il mondo in coppia con La Cayenne, per poi proseguire la sua carriera come cantante solista e attrice in Grecia, dove è stata anche proprietaria di prestigiosi locali e discoteche.

Ad aprire la serata sarà il CineRacconto, il format ideato da Michele Celeste, attore, regista e drammaturgo, il cui concept tende a unire il racconto cinematografico a quello fatto da un attore presente in scena. Michele Celeste è la voce narrante di La Cayenne che, attraverso i video tratti da spettacoli televisivi, cinegiornali, film, fotografie ci guiderà in un viaggio appassionato e coinvolgente nell’Italia degli anni Cinquanta fino ai primi anni Settanta; caratterizzati dalla ricostruzione post bellica, il repentino cambio dei costumi segnato dall’avvento del Rock and Roll, il boom economico.

Il CineRacconto è tratto dal libro “Jack La Cayenne- Le mirabolanti performance dell’Uomo di Gomma” di cui è autore Michele Celeste, edito da Borè per conto del Teatro d’essai La Condotta Edizioni Indipendenti. Il CineRacconto e il volume sono già stati presentati a Milano e a Roma.

L’appuntamento nella capitale è stato patrocinato e organizzato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalla Cineteca Nazionale. Il 16 giugno 2026 la giornalista Paola Saluzzi ha dedicato la prima parte del programma televisivo L’Ora Solare, in onda su TV2000, a Jack La Cayenne e a Michele Celeste.