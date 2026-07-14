RALLY / Leonardo Neve e Giorgia Lecca conquistano il pass per la finale nazionale di Coppa Italia

Una stagione dai grandi numeri. Si presenta così il percorso targato venti-ventisei del pilota monregalese Leonardo Neve. Quattro successi di categoria su quattro gare disputate, affrontando alcune tra le gare più insidiose e difficili del panorama della Coppa Rally di Zona.

Per il portacolori V-Mat Racing, coadiuvato alle note dalla navigatrice genovese Giorgia Lecca, un percorso affrontato in maniera egregia sulla Peugeot 208 con i colori del team carmagnolese. Un'ascesa iniziata dopo il successo sfiorato nella classe N2 proprio al Rally della Lanterna targato venti-ventiquattro, poi proseguito in due stagioni letteralmente da incorniciare.

Nel 2025 la vittoria nella categoria Rally4/R2 all'interno della "zona" al via di una Peugeot 208, salvo poi non completare il percorso nella finale nazionale. Poi l'anno della verità e la riconferma nell'ultimo fine settimana trascorso su quelle strade tanto difficili, quanto a tratti amare, del Rally della Lanterna. Questa volta però è stato tutto perfetto, con il raggiungimento del quarto sigillo consecutivo di categoria che proietta il driver monregalese verso una seconda metà di stagione tutta da vivere.

Il commento a freddo del portacolori V-Mat Racing, al via su Peugeot 208, è ricco di serenità e soddisfazione: "Finalmente siamo riusciti a portare a casa matematicamente il pass per la finale. Era il nostro obiettivo all'inizio dell'anno ed esserci riusciti con tre gare di anticipo non può che renderci soddisfatti. Qui al Rally della Lanterna non era semplice, siamo stati bravi a mantenere la concentrazione. Ora possiamo guardare alla seconda metà di stagione, dove ci dedicheremo a preparare la finale di Lucca. Sarà una bella emozione, vogliamo crederci anche lì", conclude Neve nel suo intervento.