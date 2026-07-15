Addio a Marina Terreno, storica dirigente dei Servizi sanitari del Santa Croce e Carle

Dolore per l'improvvisa scomparsa, all'età di 74 anni, di Marina Terreno, vedova Dellera. Figura stimatissima, per molti anni ha ricoperto con dedizione e rigore professionale il delicato ruolo di Capo dei Servizi Sanitari presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

La notizia della sua scomparsa, a seguito di un'emorragia cerebrale, lascia un grande vuoto non solo tra i familiari, ma anche tra i tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco, apprezzandone le doti umane, la competenza organizzativa e l'instancabile impegno.

Il lutto colpisce una famiglia già provata: solo pochi mesi fa, a fine marzo, Marina aveva infatti perso il marito, Terenzio Dellera (77 anni), storico titolare della celebre macelleria di piazza Seminario e figura popolarissima a Cuneo, ricordato da tutti come il "sindaco" della piazza.

Marina era una donna elegante e originale, anche nel look. Impossibile non notarla, con i suoi tailleur colorati, le scarpe con il tacco, il caschetto curato e l'immancabile trucco. Affabile e cordiale con tutti, dopo la pensione passava molto tempo con la nipote Aurora, ora quindicenne, che adorava.

Oltre ad Aurora, lascia i figli Federica e Francesco con Ilaria.

In conformità alle disposizioni della famiglia, l'ultimo saluto si svolgerà in forma strettamente privata. Il feretro lascerà l'Ospedale S. Croce di Cuneo nella mattinata di giovedì 16 luglio alle ore 9.45.

La salma riposerà al cimitero di Mondovì.