Parcheggi ospedale Cuneo per il personale, l'appello della Cisl Fp alla direzione generale: "Il confronto si traduca presto in provvedimenti concreti"

La Cisl Fp Cuneo torna a sollecitare interventi concreti e non più rinviabili sulla gestione delle aree di sosta destinate ai dipendenti dell'ASO S. Croce e Carle di Cuneo.

"A oltre due mesi dalla comunicazione formale inviata il 24 aprile 2026 alla Direzione aziendale - evidenzia il sindacato - , nonostante i tavoli di confronto avviati nel frattempo, il personale attende ancora risposte e azioni tangibili per superare criticità che da tempo incidono sull'organizzazione del lavoro quotidiano. Una situazione che si è ulteriormente aggravata con la cessazione della convenzione che consentiva ai dipendenti dell'ospedale di usufruire di abbonamenti mensili agevolati presso il vicino parcheggio Movicentro. Ogni giorno una corsa contro il tempo per trovare parcheggio Lavoratrici e lavoratori dell'Azienda ospedaliera devono fare quotidianamente i conti con una cronica carenza di posti auto, di spazi per motocicli e biciclette, con inevitabili ripercussioni soprattutto nei momenti di cambio turno. La ricerca di un parcheggio si trasforma così in un ulteriore fattore di stress per operatori già fortemente impegnati nel garantire i servizi assistenziali alla cittadinanza".

Le proposte della Cisl Fp: sicurezza, mobilità sostenibile e tutela della reperibilità

Nella richiesta presentata ad aprile, la Cisl Fp Cuneo aveva avanzato proposte precise e costruttive, corredate anche da soluzioni planimetriche, individuando alcune priorità di intervento:

1. la realizzazione di aree dedicate alla mobilità sostenibile, con uno spazio recintato, protetto e accessibile esclusivamente tramite badge per la sosta di biciclette e motocicli, oggi collocati in modo promiscuo, così da migliorare l'organizzazione degli spazi e prevenire il rischio di furti;

2. l'implementazione di un sistema efficace di videosorveglianza a tutela dei mezzi dei dipendenti, sia nelle ore diurne sia durante la notte;

3. l'adozione di misure in grado di contrastare l'occupazione impropria degli stalli riservati al personale in pronta reperibilità davanti all'ingresso principale, garantendo la disponibilità immediata dei posti agli operatori chiamati a raggiungere tempestivamente i reparti in caso di emergenza.

La sicurezza del personale è una priorità per la sanità pubblica

La Cisl Fp Cuneo ribadisce che la sicurezza e il benessere organizzativo del personale non possono essere considerati aspetti secondari, ma rappresentano condizioni essenziali per garantire il corretto funzionamento della sanità pubblica e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questo motivo, l'organizzazione sindacale auspica un riscontro concreto da parte della Direzione Generale e l'avvio tempestivo degli interventi richiesti, sia per il presidio del Santa Croce sia per quello del Carle, affinché vengano finalmente fornite risposte adeguate a problematiche che si trascinano ormai da troppo tempo.

L'appello alla Direzione Generale

La Cisl Fp Cuneo rinnova quindi l'auspicio che il confronto con l'Azienda possa tradursi rapidamente in provvedimenti concreti, nell'interesse dei lavoratori e dell'efficienza dell'intero sistema sanitario provinciale.