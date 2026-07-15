Esseci, il polo culturale di Cuneo si prepara ad accogliere nuove storie

Un velo di nostalgia, ma anche tanta curiosità verso il futuro: dall'incontro con le persone che lo scorso 30 maggio hanno salutato la vecchia sede della Biblioteca Civica di Cuneo emerge un racconto collettivo che parla di amore per la lettura e dell'importanza dei luoghi che custodiscono storie.

Mentre procedono i lavori che porteranno, all'inizio dell'autunno, all'apertura del nuovo polo culturale Esseci, con quattro giorni di festeggiamenti dal 26 al 29 settembre, l'attenzione si concentra sulle persone che renderanno la biblioteca un luogo vivo: i lettori e le lettrici, con tante altre storie ad animare la nuova sede.

Nel corso della giornata, c'è stato chi ha ricordato di aver scritto in biblioteca tutta la propria tesi di laurea, sedendo sempre allo stesso tavolo, e chi tra gli scaffali ha trovato la sua compagna di vita, in coda al banco prestito. Qualcuno ha raccontato di associare la biblioteca all'estate, in quanto cuneese solo per brevi periodi durante l'anno, in occasione delle vacanze. C'è chi la prima volta che ha preso un libro in prestito è stato accompagnato dai propri genitori, mentre ora, ormai grande, viene con i propri figli. Un gruppo di studenti universitari, frequentatori assidui della biblioteca, ha voluto ritrovarsi per un ultimo appuntamento alla macchinetta del caffè.

Ombretta, per esempio, frequenta la biblioteca da quando ne ha memoria, un'abitudine acquisita grazie a sua madre e che ora lei, a sua volta, ha trasmesso a sua figlia. Ciò che ama di più è entrare in sala lettura e sentire l'odore dei libri: le fa venire in mente le ore passate a leggere romanzi come Piccole donne e quelle trascorse tra mille avventure, con Merlino e Re Artù. Da Esseci si aspetta una versione 2.0 della biblioteca che ha già conosciuto, con quello stesso spirito, quel senso di accoglienza e – perché no – ancora più libri tra cui scegliere. Quando era una bambina, racconta, entrare in biblioteca era come entrare in un negozio di caramelle. Una simile sensazione l'ha descritta anche Arianna, che dopo aver scoperto la biblioteca da piccola, con le maestre prima e con la nonna poi, da adulta l'ha conosciuta da un nuovo punto di vista, grazie all'anno di servizio civile. Lavorando nella Biblioteca 0-18, ha trovato appassionante condividere con il pubblico consigli e suggestioni. Anche grazie a questa esperienza, si è decisa a inviare la propria candidatura nella libreria in cui tuttora lavora. Quando frequentava la biblioteca con la nonna, poter scegliere liberamente un libro tra i tantissimi esposti sugli scaffali era la sua cosa preferita. Spera di ritrovare questa possibilità anche in Esseci, ma non solo: accanto a luoghi silenziosi, dedicati allo studio e alla lettura individuale, si aspetta che ci siano tanti spazi di incontro, che offrano l'occasione di conoscere gli autori dal vivo e di scambiarsi consigli tra lettori.

Molti dei protagonisti di queste storie si sono fatti ritrarre nel proprio posto preferito all'interno della sede di via Cacciatori delle Alpi. E così, fino alla fine dell'estate sui canali social della biblioteca proseguirà la rubrica Ritratto di lettore: un ultimo ricordo, prima del nuovo capitolo a Esseci. Tanti sono stati immortalati con un libro in mano: ognuno costituisce un diverso consiglio di lettura, ed è tuttora possibile continuare a suggerire titoli tramite l'apposito form online su cuneocultura.it

Lettori in cammino. In programma a Cuneo dal 26 al 29 settembre 2026, i festeggiamenti per l'apertura della nuova sede iniziano con la parata cittadina Lettori in cammino, attraverso cui si segnerà simbolicamente il passaggio dalla vecchia alla nuova sede della Biblioteca civica. Un momento importante da condividere con tutta la comunità. Coordinata e teatralizzata da Dispari Teatro con l'accompagnamento di una marching band, la partecipazione alla parata è aperta a tutti coloro che desiderano accompagnare i volumi verso il nuovo spazio e sarà composta da quindici gruppi rappresentanti di altrettante tipologie di lettori: dai Nottambuli, coloro che di solito si addormentano sempre con un libro in mano, ai Pendolari, che in treno hanno sempre il naso tra le pagine; dagli Esteti che, sì, giudicano il romanzo dalla copertina, ai Saggi, che guardano la narrativa con un po' di diffidenza. Ciascun gruppo verrà dotato di un cestino contenente dei blind books, libri avvolti nella carta con solo qualche indizio sul loro contenuto.

Per i primi a iscriversi alla parata un'opportunità speciale: sono in programma nel corso dell'estate diverse visite guidate, occasioni uniche per scoprire in anteprima gli spazi di Esseci proprio in questo momento di intensa trasformazione. La stessa priorità verrà accordata a chi ha partecipato al percorso con Rete Metodi, che dallo scorso gennaio ha avviato un'attività di ascolto della cittadinanza e di co-progettazione. Le iscrizioni per partecipare alla parata sono aperte sul sito cuneocultura.it .

Esseci è il nuovo nome del polo culturale Palazzo Santa Croce, che aprirà all'inizio dell'autunno 2026. La genesi della brand identità realizzata dall'agenzia Hellobarrio è stata guidata da due lettere, S e C, la Storia e la Cultura, che da sempre caratterizzano del luogo, e da uno degli elementi più caratteristici del palazzo, la forma delle finestre. La struttura sarà la nuova sede della Biblioteca civica, ma non solo: saranno a disposizione di tutti anche spazi per la lettura e lo studio, un caffè letterario con annessi locali pensati ad hoc per i giovani, location per laboratori e spettacoli, e anche la corte interna sarà animata da eventi. Per stabilire il naming di due delle aree fondamentali dell'hub, la biblioteca e lo spazio di condivisione situato al piano terra, è stata coinvolta in una votazione online tutta la cittadinanza. In centinaia hanno partecipato, decretando come nuovi nomi rispettivamente Esseci Biblioteca ed Esseci Lab. Sabato 30 maggio è stato l'ultimo giorno di apertura della vecchia sede: lettori e le lettrici sono stati invitati a partecipare allo shooting fotografico Ritratto di lettore: l'ultimo scatto, prima del nuovo capitolo: un modo per accompagnare il passaggio alla nuova sede senza perdere il filo di quello è stato, e che ha dato il via al trasloco degli oltre 350.000 volumi custoditi nella biblioteca.