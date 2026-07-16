È stato assegnato a Isabella Dalla Ragione il Premio Creiser li Souegn 2026, riconoscimento promosso dall’Associazione Borgata Ghio e consegnato nella giornata di sabato 11 luglio durante la manifestazione “Il Giro dell’Acciugaio 2026”.

Il premio rappresenta un momento dedicato alla valorizzazione di figure che, attraverso il proprio impegno e la propria attività, contribuiscono a custodire e trasmettere conoscenze, cultura e memoria dei territori.

La cerimonia si è inserita all’interno del programma de “Il Giro dell’Acciugaio”, evento che ogni anno richiama l’attenzione sulle tradizioni delle borgate e sulle storie legate alla vita delle comunità locali.

Con l’assegnazione del Premio Creiser li Souegn, l’Associazione Borgata Ghio ha voluto sottolineare il valore del percorso di Isabella Dalla Ragione, riconoscendone il contributo e l’importanza della sua attività nel segno della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.