Verzuolo rinnova l'appuntamento con la Pastasciutta Antifascista al Parco della Resistenza

Sabato 25 luglio il Parco della Resistenza di Palazzo Drago ospiterà la quinta edizione della Pastasciutta Antifascista, iniziativa promossa dall'Anpi Verzuolo-Valle Varaita con il patrocinio del Comune di Verzuolo e la collaborazione della Pro Loco. L'appuntamento è alle 19 in via Valcrosa, mentre alle 20 prenderà il via la cena con antipasto, pastasciutta, frutta fresca, pane, acqua e vino.

Proprio una pastasciutta è stata la protagonista di un episodio significativo legato alla caduta del regime fascista il 25 luglio del 1943. Quel giorno, a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, Alcide Cervi e i suoi sette figli, tornati dai campi, appresero la notizia della destituzione di Mussolini.

Nonostante la carenza di cibo del tempo di guerra, decisero di festeggiare: comprarono a credito farina, burro e formaggio dal caseificio e prepararono una grande pastasciutta emiliana, servita a tutto il paese nella piazza centrale, per celebrare la fine della dittatura e del fascismo.

Fu una festa di popolo, spontanea, segnata dalla speranza. Ma quella speranza fu presto infranta: la guerra proseguì più feroce di prima, con l'occupazione nazista e la nascita della Repubblica di Salò.

Solo pochi mesi dopo, il 28 dicembre 1943, i sette fratelli Cervi furono catturati e fucilati dai fascisti. Il padre Alcide, invece, sopravvisse fino all'età di 95 anni, diventando una delle figure simbolo della Resistenza partigiana italiana.

"Da cinque anni – spiega Dario Peirano, presidente Anpi Verzuolo e Valle Varaita – organizziamo la Pastasciutta Antifascista anche a Verzuolo, come in molti altri comuni italiani, per ricordare quel momento e ribadire i valori della libertà, della difesa dei diritti e della necessità di pace".

La pastasciutta diventa quindi non solo un pasto, ma un'occasione per riflettere, condividere, unire generazioni diverse e rinnovare l'impegno collettivo nella difesa della democrazia.

La partecipazione è a offerta libera, con un contributo minimo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 18 luglio, fino a esaurimento dei posti, tramite WhatsApp al numero 349-8937483.