Robilante, apertura straordinaria dei musei per i festeggiamenti di Sant'Anna

Venerdì 17 e sabato 18 luglio il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione effettueranno due aperture straordinarie serali in occasione della festa patronale di Sant’Anna.
Venerdì 17 luglio, durante l’atteso evento “Aperitivo in tour” festa in maschera dal tema “Tuffo nella storia: dal cavernicolo al cavalliere”, i musei osserveranno il seguente orario: 19:00-22:00.
Sabato 18 luglio i Musei resteranno aperti dalle 20:30 alle 22:30. Alle ore 22:00 per le vie del paese si svolgerà la tradizionale processione di Sant’Anna, accompagnata dalla Banda filarmonica di Robilante e dallo spettacolo pirotecnico. A seguire alle ore 23:00 in piazza Olivero Lorenzo Isoardi Dj.