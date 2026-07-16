Valle Stura, presentata in Provincia la nuova cartina dedicata al cicloturismo

La Sala Mostre del Palazzo della Provincia ha ospitato giovedì 16 luglio la presentazione della cartina "Pedala in Valle Stura e dintorni", realizzata nell'ambito del progetto "RilanciAMO l'Italia", promosso dall'Unione Montana Valle Stura in collaborazione con Onirica. All'incontro erano presenti il presidente della Provincia Luca Robaldo, il presidente dell'Unione Montana Valle Stura e sindaco di Moiola Emanuel e Massimo De Sanctis, amministratore di Onirica.

L'iniziativa punta a rafforzare l'attrattività della Valle Stura attraverso il cicloturismo e il turismo esperienziale. La cartina, disponibile in formato digitale e cartaceo tramite QR code, raccoglie oltre 1.100 chilometri di percorsi tra strade asfaltate e sterrate, con itinerari ad anello dedicati ai 13 Comuni della valle e più di 26 mila metri di dislivello complessivo.

Lo strumento contiene inoltre informazioni sui principali punti di interesse naturalistici e culturali, sulle strutture ricettive, sui servizi per i cicloturisti e sulle produzioni locali, con l'obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita del territorio e incentivare soggiorni di più giorni.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione del cicloturismo che la Provincia di Cuneo sta portando avanti attraverso il Distretto cicloturistico della provincia di Cuneo, strumento nato per coordinare e promuovere il patrimonio di percorsi e infrastrutture presenti sul territorio. In questo contesto, la cartina "Pedala in Valle Stura e dintorni" rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un'offerta integrata capace di coniugare turismo sostenibile, promozione delle eccellenze locali e sviluppo economico delle aree montane.