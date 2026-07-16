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Attualità | 16 luglio 2026, 18:16

A Racconigi giovani da tutta Europa per parlare di leadership inclusiva

Terminato lo scambio internazionale ad Oia, Oasi Giovani capofila del training course

Ragazzi e ragazze da tutta Europa si sono ritrovati a Racconigi per una settimana con lo scopo di approfondire i temi dell'inclusività. È giunto al termine lo scambio internazionale sulla leadership inclusiva nelle Ong, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus + e con Oasi Giovani come ente capofila, insieme a realtà maltesi, polacche e spagnole.

L'iniziativa – che aveva l'obiettivo di coinvolgere e formare professionisti del settore, educatori ed insegnanti – ha visto la partecipazione di 25 giovani, che sono stati ospiti di Fondazione Paideia presso la Fattoria sociale di frazione Oia.

Per otto giorni, i partecipanti hanno dialogato e riflettuto sui temi del "training course", prendendo parte a due visite sul campo, una al Rondò dei Talenti di Fondazione Crc, a Cuneo, e l'altra allo stabilimento Alstom di Savigliano.

«Al termine della settimana – spiega la presidente di Oasi Giovani Silvana Garello – è stato prodotto un opuscolo sulle buone pratiche in tema di leadership inclusiva, per riassumere e mettere per iscritto quanto appreso. I risultati sono stati anche presentati venerdì sera, nel corso di un momento conviviale di restituzione aperto alla cittadinanza. Gli scambi internazionali Erasmus+ sono un'eccezionale opportunità gratuita per i giovani di tutta Europa, e siamo orgogliosi che il nostro ente rappresenti un punto di riferimento sul territorio per questi temi. Sia per coloro che vanno all'estero, sia per chi viene in Italia».

c.s.

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