Strada dei Cannoni, stagione estiva e autunnale al via con il nuovo regolamento di accesso

La Strada dei Cannoni è aperta per la stagione estiva e autunnale da domenica 5 luglio a sabato 31 ottobre. È attualmente in vigore il nuovo regolamento di accesso, pensato per favorire una fruizione sostenibile e sicura del percorso.



Il tracciato, lungo circa 40 chilometri, si sviluppa lungo il crinale tra la Valle Maira e la Valle Varaita, collegando la Colletta di Rossana al Colle della Bicocca. Il percorso attraversa dieci Comuni: Busca, Villar San Costanzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Cartignano, Melle, Macra, Stroppo, Sampeyre ed Elva.



La strada è percorribile gratuitamente tutti i giorni da pedoni e ciclisti. Nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica l’accesso è riservato esclusivamente a chi si muove a piedi o in bicicletta. Il martedì e il giovedì, invece, il tracciato è aperto anche ai mezzi motorizzati, come auto, moto e quad. Per questi, è previsto il pagamento del tratto compreso tra Colle della Ciabra e Colle di Sampeyre: è quindi obbligatorio acquistare il ticket e sarà necessario esibire la mail di ricevuta in caso di controllo lungo il percorso. Non sono presenti varchi controllati o punti di accesso vincolati. Il primo tratto, dalla Colletta di Rossana, punto di partenza del percorso, fino al Colle della Ciabra, resta invece sempre transitabile e gratuito.



Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale www.stradadeicannoni.it .