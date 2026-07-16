Consegnato nuovo mezzo elettrico al Comune di Brossasco

È stato consegnato al Comune di Brossasco il nuovo Fiat Doblò elettrico. Il veicolo entrerà immediatamente in funzione per rispondere alle esigenze istituzionali dell'ente e per continuare a garantire il fondamentale servizio di trasporto a chiamata sulla tratta Brossasco-Gilba, a favore di tutta la cittadinanza.

L'acquisto del mezzo è stato reso possibile grazie a un contributo straordinario concesso dal Consorzio BIM Valle Varaita, senza alcun impatto sulle casse comunali.

"Vogliamo rivolgere un ringraziamento sincero al Presidente del BIM, Giovanni Fina, e a tutta la Deputazione per aver creduto nel progetto 'Brossasco 2030' e per aver sostenuto questa necessità del nostro territorio" – dichiara il Sindaco, Paolo Amorisco. "Ridurre all'origine le spese di gestione, come in questo caso ricaricando il mezzo a costo zero grazie al nostro fotovoltaico, è l'unica strada che ci permette di salvaguardare il bilancio. Solo abbattendo i costi di funzionamento della macchina pubblica riusciamo a garantire e mantenere tutti i servizi essenziali sul territorio senza dover aumentare le imposte comunali a carico dei cittadini. È una visione a lungo termine: con questo stesso principio, siamo già partiti con la progettazione per la riqualificazione energetica dei primi edifici comunali, così da rendere anche il patrimonio immobiliare pubblico sempre più efficiente e meno gravoso per la collettività. Il Doblò verrà ricaricato gratuitamente sfruttando direttamente l’energia pulita autoprodotta dagli impianti fotovoltaici comunali installati sulla palestra, azzerando completamente anche i successivi costi di carburante e di gestione del servizio".

Ma il piano di efficientamento del Comune non si ferma qui. L'Amministrazione è già attivamente al lavoro sulla pianificazione dei prossimi passi: è infatti già partita la fase di progettazione per la riqualificazione energetica dei primi immobili comunali. Un tassello fondamentale che, consentirà di tagliare drasticamente i consumi e i costi di gestione del patrimonio pubblico, mantenendo fede all'obiettivo di una transizione ecologica concreta e a costo zero per i cittadini.