Ostana rilancia il Museo Etnografico: doppio sostegno al progetto di riqualificazione e ampliamento

Doppio riconoscimento per il Comune di Ostana a sostegno del progetto di riqualificazione e ampliamento del Museo Etnografico di Ostana (Meo); un intervento strategico volto a rafforzare il museo quale centro di conservazione e promozione della memoria storica e dell'identità culturale alpina.

Il progetto è stato ammesso al contributo della Regione Piemonte nell'ambito del bando dedicato ai musei e agli istituti culturali, con un finanziamento di 40mila euro, a cui si aggiunge il contributo di 10mila euro deliberato dalla Fondazione CrTorino attraverso il bando 'Immagini e Prospettive 2026' per il progetto 'Meo – Museo Etnografico di Ostana: nuove narrazioni per la cultura alpina'.

Complessivamente, il progetto potrà contare su 50mila euro di risorse.

Il nuovo Museo Etnografico diventerà sempre più uno spazio aperto a cittadini, scuole, ricercatori e visitatori, capace di coniugare innovazione tecnologica, accessibilità e tutela delle tradizioni locali, contribuendo alla crescita di un turismo culturale sostenibile e alla valorizzazione dell'identità delle Terre del Monviso.

"L'intervento – dicono dal Municipio - consentirà di rinnovare profondamente il Museo Etnografico, rendendolo più accessibile, coinvolgente e integrato con il nuovo Ecomuseo 'Lou Lindal'. Il progetto prevede il miglioramento degli allestimenti, l'ampliamento degli spazi espositivi, l'introduzione di strumenti digitali e multimediali, nuovi contenuti didattici, percorsi accessibili anche a persone con disabilità sensoriali e una nuova identità grafica coordinata con l'intero sistema culturale di Ostana".

L'obiettivo è trasformare il Museo Etnografico in uno spazio capace di raccontare la cultura alpina contemporanea attraverso linguaggi innovativi, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale del territorio e offrendo un'esperienza di visita sempre più inclusiva e partecipata.

"Questo doppio finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che Ostana porta avanti da anni sulla cultura come leva di sviluppo del territorio – afferma il sindaco Giacomo Lombardo. – Il Museo Etnografico diventerà un tassello fondamentale di un sistema culturale integrato che comprende l'Ecomuseo 'Lou Lindal', il progetto 'Ostana a libro aperto' e le numerose iniziative che fanno del nostro paese un laboratorio internazionale dedicato alla cultura alpina. Ringraziamo la Regione Piemonte e la Fondazione Cassa di risparmio di Torino per aver creduto nella qualità del progetto e nella visione culturale della nostra comunità".