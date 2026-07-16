Saluzzo, nuove luci nelle scuole: il Comune così inquina di meno

Il Comune di Saluzzo ha pagato la piccola somma di 2 mila 500 euro per la sostituzione di tutte le luci interne delle Primarie “Costa” e “Dalla Chiesa”, invece di spendere oltre 100 mila euro.

L’intervento, infatti, nelle scorse settimane è stato finanziato dal “Gse – Gestore servizi energetici” con uno stanziamento di 102 mila 716,31 euro. La fattura pagata dal Comune per i lavori era di 105 mila 224,71 euro, che porta al totale a carico del bilancio saluzzese di 2 mila 508,4 euro.

Alla “Costa” sono state cambiate 149 lampade e ora i punti luce sono a led (tutti i piani tranne il seminterrato-mensa dove erano già a led) per un costo di 49 mila 577,27 euro.

Alla “Dalla Chiesa” i lavori hanno riguardato 161 lampade per una spesa di 56 mila 224,71 euro.

Risparmi per le casse del Comune che si traducono anche in riduzioni delle emissioni inquinanti. Con le nuove luci tutte a led, infatti, la scuola di piazza XX settembre abbatte i consumi energetici di 4836,50 kWh all'anno, mentre al plesso del quartiere “Maria Ausiliatrice” le minori emissioni previste sono di 5597,50 kWh annui.

“I tagli totali alle bollette del Comune – dice il responsabile dell’Ufficio tecnico per la gestione dell’energia Marcello Nova – ammontano a 10 mila 434 kWh, una quantità che è all’incirca quella che utilizzano quattro abitazioni medie, con un risparmio economico annuale di 3 mila 338,88 euro e con numerosi benefici ambientali: 4,52 tonnellate di emissioni di anidride carbonica evitate, 2,48 chili di ossidi di azoto non immessi in atmosfera e 0,03 kg di polveri sottili”.