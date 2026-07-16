Il Governatore del Distretto 2032 al Rotary Saluzzo: "Creiamo un impatto duraturo"

Il Governatore per l’anno 2026-27 del Distretto 2032 del Rotary International Fortunato Crovari ha fatto visita al Club di Saluzzo dove lo ha accolto il nuovo Presidente Giuseppe Sapino.

Il Governatore ha portato il saluto del Presidente Internazionale che quest’anno è il nigeriano Olayinka Hakeem Babalola, promotore del motto «creiamo un impatto duraturo», il cui significato è spiegato dalla sua visione

“Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, si uniscono e agiscono per promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.”

Crovari lo ha ricordato invitando i numerosi soci presenti a “fare il meglio del nostro meglio”.

"Il Rotary deve essere sempre evolutivo - ha continuato - qualche volta rivoluzionario e fare un passo in più". Tra i concetti fondamentali il coraggio di ascoltare e lasciare che cambiamento salga dal basso. Il Rotary non è un museo e lascia spazio a nuove voci.

Nella conviviale all’Interno 2 a cui hanno partecipato anche i giovani Rotarac, l’elogio a Saluzzo "club leader".