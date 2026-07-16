Rifreddo si prepara alla festa patronale di San Luigi Gonzaga: cinque giorni di eventi tra tradizione, musica e sapori

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate rifreddese. Da venerdì 17 a martedì 21 luglio 2026, Piazza della Vittoria ospiterà la tradizionale Festa Patronale di San Luigi Gonzaga, una manifestazione che unisce momenti religiosi, intrattenimento, gastronomia e solidarietà, coinvolgendo l'intera comunità e numerosi visitatori.

Ad aprire il programma sarà venerdì 17 luglio il servizio cena, con le immancabili pizze cotte nel forno a legna, panini, hamburger e specialità da gustare sotto la tensostruttura allestita in piazza. La serata proseguirà con la musica di Pitone, mentre per tutto il weekend sarà attivo il servizio bar e cocktail.

Sabato 18 luglio la giornata inizierà con la tradizionale gara di petanque e i giochi dedicati ai bambini. In serata spazio alla celebre Cena della Porchetta, seguita dall'esibizione dal vivo della cover band Emergenza, con i grandi successi di Vasco Rossi e Ligabue, e dal dj set finale di Audi DJ.

Domenica 19 luglio sarà il momento più sentito della festa patronale. Alle 10.30 è in programma la Santa Messa con la processione accompagnata dalla banda folkloristica di Barge e la consegna del sonetto, seguite dal rinfresco comunitario. La sera, oltre al servizio cena, saliranno sul palco la Sfilata in abito da sposa presentata da Claudio Petronella e le esibizioni di ginnastica ritmica dell'ASD Relevè. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi a favore dell'U.G.I. – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

Lunedì 20 luglio si rinnova l'appuntamento con la petanque nel pomeriggio, mentre la sera sarà animata dall'orchestra Adalberto Amici, pronta a far ballare il pubblico dopo la cena.

Gran finale martedì 21 luglio con la tradizionale Cena dell'Amicizia, che proporrà una paella di carne e pesce preparata da "El Paellero Loco". A chiudere l'edizione 2026 sarà, alle 22.30, il grande spettacolo pirotecnico firmato dalla PIROG di Ghibaudo Ettore.

La festa sarà accompagnata anche dal torneo di calcio a 6, in programma dal 13 al 19 luglio presso il campo sportivo parrocchiale, e per tutta la durata della manifestazione sarà presente un grande Luna Park, pensato per il divertimento di grandi e piccoli.

Il sindaco Elia Giordanino rivolge un sentito invito a tutta la cittadinanza e ai visitatori: «La Festa Patronale rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità, un'occasione per ritrovarsi, condividere tradizioni e vivere insieme giornate di serenità e amicizia. Desidero ringraziare di cuore la Pro Loco, i volontari, le associazioni, la Parrocchia, gli sponsor e tutti coloro che, con impegno e passione, hanno lavorato per organizzare questa manifestazione. Senza il loro prezioso contributo non sarebbe possibile offrire un programma così ricco e variegato. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme la festa del nostro paese».

Cinque giorni di appuntamenti che confermano la Festa Patronale di San Luigi Gonzaga come uno degli eventi più importanti dell'estate nel Saluzzese, capace di unire fede, convivialità, solidarietà e divertimento, mantenendo vive le tradizioni di Rifreddo e rafforzando il senso di comunità.



