Busca, al via “Post-Asilo” per supportare le famiglie dei bambini dell’infanzia

Dalla collaborazione tra il Comune di Busca, la scuola dell'infanzia paritaria "Don Becchis" e la Cooperativa Insieme a Voi, nasce “Post-Asilo”, il nuovo progetto rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole dell’infanzia cittadine, sia pubbliche che private.



Il servizio sarà attivo dal 14 settembre 2026 al 30 giugno 2027 e si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, nei locali della Scuola dell’Infanzia paritaria “Don Becchis”, in via Pes di Villamarina 3. Le operatrici incaricate, previa delega delle famiglie, si occuperanno di prendere in carico i bambini all’uscita da scuola e di accompagnarli nelle attività di custodia e intrattenimento fino alle ore 18.



La presentazione del progetto si terrà lunedì 20 luglio alle ore 18 nei locali di Open Education Space, in via Carletto Michelis, presso le ex scuole elementari di Busca. Al termine dell’incontro sarà reso disponibile il link per le adesioni, che dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 luglio 2026. L’iscrizione al servizio è annuale e vincolante. Il Comune, previo il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per l’attivazione del servizio, metterà a disposizione un contributo per ridurre il costo a carico delle famiglie buschesi.



"Il Comune conferma il proprio sostegno all’iniziativa in quanto crediamo che investire nei servizi educativi significhi investire nella qualità della vita delle famiglie e nella crescita della nostra comunità – spiega l’assessora alla Famiglia Lucia Rosso –. Come Amministrazione comunale abbiamo seguito con convinzione e da vicino la proposta di questo servizio, frutto della collaborazione tra gli enti del territorio, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta ai bisogni di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Per questo continuiamo a lavorare per ampliare le opportunità di supporto ai genitori, favorendo soluzioni che rispondano alle esigenze quotidiane. Desidero infine ringraziare la Cooperativa Insieme a Voi e la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Don Becchis” per la disponibilità, la collaborazione e la sensibilità dimostrate nel costruire insieme questo progetto, che rappresenta un importante esempio di sinergia tra istituzioni e realtà del territorio a beneficio dei bambini e delle loro famiglie".