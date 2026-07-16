Rebel Bit: dopo il successo della prima edizione, torna il Cuneo Vocalab

Il gruppo vocale cuneese Rebel Bit, conosciuto per il suo stile unico che fonde elettronica, voce e sperimentazione, è pronto a lanciare la seconda edizione del Cuneo Vocalab, il primo progetto didattico corale promosso sul territorio.

Nato con l’obiettivo di creare uno spazio dinamico ed inclusivo, dove tecnica vocale e creatività si incontrano per dare vita a nuove forme di espressione artistica, ha riscontrato notevole successo con una prima edizione che ha raggiunto numeri inaspettati (quasi cinquanta voci) che settimanalmente si sono avventurate nel canto corale e nell’attività collettiva.

Il percorso, rivolto a cantanti, musicisti e appassionati di ogni livello, è pensato sia per chi muove i primi passi nel mondo corale che per chi desidera approfondire aspetti avanzati della vocalità.

Gli incontri prenderanno il via il 9 settembre 2026 con la prima lezione di prova, alle ore 19.00, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Pieve in via Fossano n.1 a Cuneo.

Nel laboratorio condotto da Giulia Cavallera, docente di canto moderno e membro fondatore del quartetto, non mancheranno momenti di approfondimento sulla costruzione del suono, sull’uso consapevole dei processi vocali e sulla gestione dell’amalgama di gruppo.

Il Cuneo Vocalab rientra nelle attività del Vocalmente Festival (Fossano) che continua la sua attività in ambito didattico nella sezione “Educational” con corsi, workshop e masterclass sul territorio cuneese: “Il nostro intento è quello di condividere il modo di vivere la musica e la ricerca sonora all’interno di diversi percorsi di didattica corale facendo rete sul territorio, da sempre uno dei punti cardine del concept di Vocalmente.”

Oltre all’attività didattica, l’ensemble proseguirà il suo tour 2026 con un concerto nella prestigiosa rassegna “Ceresio Estate” a Morcote (Svizzera) prima di un autunno ricco di appuntamenti internazionali.