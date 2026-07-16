Patrizia Revello guiderà il nuovo Istituto Comprensivo della valle Po

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ufficializzato gli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2026-2027. Tra le nomine figura Patrizia Teresa Revello, che sarà la dirigente scolastica del nuovo Istituto Comprensivo della Valle Po, nato dall'accorpamento degli istituti di Sanfront-Paesana e Revello e con sede a Sanfront.

Fino ad oggi l'Istituto Comprensivo di Sanfront-Paesana era affidato in reggenza a Maria Angela Aimone, dirigente scolastica titolare dell'Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo, mentre l'Istituto Comprensivo di Revello era guidato proprio dalla dirigente Patrizia Revello.

La costituzione del nuovo Comprensivo aveva suscitato nei mesi scorsi un ampio confronto tra amministratori e abitanti della Valle Po, sia per la decisione di accorpare le due istituzioni scolastiche sia per la scelta della sede, poi individuata a Sanfront in virtù della sua posizione baricentrica rispetto agli altri paesi.

Nel corso della sua carriera Patrizia Revello ha diretto gli Istituti Comprensivi di Saluzzo, Moretta, Venasca-Costigliole Saluzzo, Luserna San Giovanni e Istituto comprensivo 4 di Pinerolo.

Il nuovo Istituto Comprensivo della Valle Po che sarà operativo a settembre comprende le scuole dell'infanzia di Paesana, Martiniana Po, Rifreddo, Revello ed Envie, le scuole primarie di Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Rifreddo, Revello ed Envie e le scuole secondarie di primo grado di Paesana, Sanfront e Revello, riunendo sotto un'unica dirigenza tutti i plessi della vallata.