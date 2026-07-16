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Scuole e corsi | 16 luglio 2026, 12:56

Patrizia Revello guiderà il nuovo Istituto Comprensivo della valle Po

L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha ufficializzato la nomina della dirigente per il nuovo istituto con sede a Sanfront, nato dall'accorpamento dei Comprensivi di Sanfront-Paesana e Revello che sarà operativo da settembre

Patrizia Revello guiderà il nuovo Istituto Comprensivo che accorpa tutte le scuole della Valle Po

Patrizia Revello guiderà il nuovo Istituto Comprensivo che accorpa tutte le scuole della Valle Po

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ufficializzato gli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2026-2027. Tra le nomine figura Patrizia Teresa Revello, che sarà la dirigente scolastica del nuovo Istituto Comprensivo della Valle Po, nato dall'accorpamento degli istituti di Sanfront-Paesana e Revello e con sede a Sanfront.

Fino ad oggi l'Istituto Comprensivo di Sanfront-Paesana era affidato in reggenza a Maria Angela Aimone, dirigente scolastica titolare dell'Istituto Comprensivo di Venasca-Costigliole Saluzzo, mentre l'Istituto Comprensivo di Revello era guidato proprio dalla dirigente Patrizia Revello.

La costituzione del nuovo Comprensivo aveva suscitato nei mesi scorsi un ampio confronto tra amministratori e abitanti della Valle Po, sia per la decisione di accorpare le due istituzioni scolastiche sia per la scelta della sede, poi individuata a Sanfront in virtù della sua posizione baricentrica rispetto agli altri paesi.

Nel corso della sua carriera Patrizia Revello ha diretto gli Istituti Comprensivi di Saluzzo, Moretta, Venasca-Costigliole Saluzzo, Luserna San Giovanni e Istituto comprensivo 4 di Pinerolo.

Il nuovo Istituto Comprensivo della Valle Po che sarà operativo a settembre comprende le scuole dell'infanzia di Paesana, Martiniana Po, Rifreddo, Revello ed Envie, le scuole primarie di Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Rifreddo, Revello ed Envie e le scuole secondarie di primo grado di Paesana, Sanfront e Revello, riunendo sotto un'unica dirigenza tutti i plessi della vallata.

Redazione

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