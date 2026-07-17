Daniele Pescara: dall’Italia a Dubai, il canale YouTube che racconta gli Emirati

Nel panorama della consulenza internazionale, la comunicazione non è più un elemento accessorio. Per imprenditori, investitori e famiglie che guardano a Dubai, capire davvero il mercato è diventato parte della decisione strategica. È in questo contesto che si inserisce il lavoro editoriale e divulgativo di Daniele Pescara, fondatore e CEO di Daniele Pescara Consultancy, che attraverso il proprio canale YouTube racconta gli Emirati Arabi Uniti con un taglio pratico, economico e orientato a chi vuole investire, trasferirsi o aprire una società a Dubai.

Daniele Pescara: il canale su Dubai

Il canale YouTube di Daniele Pescara nasce come strumento di divulgazione su Dubai, sugli Emirati Arabi Uniti e sulle opportunità che il Paese offre a imprenditori, professionisti, famiglie e investitori italiani.

Il punto centrale non è soltanto parlare di fiscalità.

Il canale affronta un tema più ampio: come leggere Dubai da un punto di vista imprenditoriale, societario, fiscale e patrimoniale.

Per molti italiani, infatti, gli Emirati sono ancora raccontati in modo superficiale.

Da un lato l’immagine della città del lusso.

Dall’altro la promessa, spesso banalizzata, di “pagare zero tasse”.

La realtà è più complessa.

Dubai è un ecosistema internazionale in cui fiscalità, compliance, licenze societarie, free zone, residenza, banca, immobili e investimenti devono essere analizzati insieme.

In questo senso, il canale YouTube diventa un ponte informativo tra Italia ed Emirati.

Non sostituisce la consulenza professionale, ma aiuta a creare consapevolezza.

Per chi è interessato al settore, questo aspetto è rilevante: prima ancora di investire, occorre capire il contesto.

Ed ecco che oggi il contenuto video è uno degli strumenti più efficaci per avvicinare imprenditori e famiglie a temi che, altrimenti, resterebbero tecnici o lontani.

Investire a Dubai: informazione e mercato

Investire a Dubai non significa semplicemente aprire una società o acquistare un immobile.

Significa entrare in un mercato in forte evoluzione, dove le decisioni devono essere prese con informazioni aggiornate.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito negli ultimi anni un modello economico basato su apertura internazionale, diversificazione, attrazione di capitali e semplificazione del business.

Dubai è al centro di questa strategia.

La città è diventata un hub globale per:

fiscalità internazionale;

real estate;

holding;

free zone;

wealth management;

servizi professionali;

innovazione digitale;

turismo;

logistica;

finanza.

Per questo la comunicazione di Daniele Pescara si concentra spesso su un punto: Dubai non è una scorciatoia, ma una scelta da pianificare.

Il canale YouTube del consulente degli italiani a Dubai, come è stato definito dall’agenzia di stampa emiratina Gulf News, permette di affrontare domande concrete:

quando conviene aprire una società a Dubai;

quali sono gli errori più frequenti;

come funziona la residenza fiscale;

cosa valutare prima di trasferirsi;

quali differenze esistono tra free zone e mainland;

come ragionare su fiscalità, conti bancari e compliance.

Il valore, in una fase in cui l’interesse verso gli Emirati è cresciuto rapidamente, sta proprio nella capacità di spiegare un mercato complesso con un linguaggio accessibile.

Società a Dubai: oltre la comunicazione

Il canale YouTube è solo la parte più visibile di un lavoro più ampio.

Dietro la comunicazione c’è la struttura della Daniele Pescara Consultancy , una realtà multidisciplinare nata per accompagnare imprenditori e investitori italiani nei percorsi di internazionalizzazione verso Dubai e gli Emirati Arabi Uniti.

Secondo gli articoli reputazionali dedicati alla società, il gruppo conta oggi oltre 60 professionisti tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti.

La struttura include competenze in:

fiscalità internazionale;

protezione patrimoniale;

family office;

consulenza strategica;

pianificazione fiscale;

costituzione di società estere;

internazionalizzazione d’impresa;

trust.

È un passaggio importante.

Nel mercato della consulenza su Dubai, molti operatori si fermano alla semplice apertura della licenza.

Ma aprire una società a Dubai non è un atto isolato.

Significa valutare attività, clienti, banca, corporate tax, VAT, sostanza economica, residenza fiscale, rapporti con l’Italia e obiettivi patrimoniali.

Per questo la crescita del team a oltre 60 collaboratori in pochi anni è certamente un indicatore di struttura, non solo di dimensione.

In un settore sempre più complesso, la competenza non può essere concentrata in una sola figura.

Serve un’organizzazione capace di integrare profili fiscali, legali, societari e patrimoniali.

Fiscalità a Dubai: contenuti e compliance

La fiscalità è uno dei temi più ricercati da chi guarda a Dubai.

Il motivo è evidente.

Negli Emirati Arabi Uniti non è prevista imposta federale sul reddito delle persone fisiche.

L’IVA è pari al 5%.

La corporate tax federale, introdotta per gli esercizi iniziati dal 1° giugno 2023, prevede un’impostazione competitiva rispetto ai principali Paesi europei.

Il Ministero delle Finanze UAE chiarisce che la corporate tax si applica alle società emiratine, incluse le entità in free zone, con specifiche condizioni per le Qualifying Free Zone Persons che possono beneficiare dell’aliquota 0% sui redditi qualificati.

Questo quadro rende Dubai attrattiva.

Ma rende anche necessaria una comunicazione corretta: parlare solo di “zero tasse” può essere fuorviante.

Il sistema emiratino è competitivo, ma sempre più regolato.

Ci sono obblighi di registrazione, dichiarazione, contabilità e rispetto delle regole fiscali locali.

Per gli imprenditori italiani, poi, esiste anche il rapporto con l’Italia.

La residenza fiscale, l’esterovestizione, il centro degli interessi vitali, i dividendi, le partecipazioni e i flussi finanziari devono essere analizzati con attenzione.

È qui che il canale YouTube assume una funzione utile: semplificare senza banalizzare.

Spiegare che Dubai può offrire vantaggi fiscali importanti, ma solo quando la struttura è reale, documentata e coerente con la normativa di entrambe le giurisdizioni.

Vivere a Dubai: reputazione e fiducia

Nel mondo della consulenza internazionale, la reputazione è un asset decisivo.

Non si costruisce soltanto con recensioni, campagne pubblicitarie o visibilità online.

Si costruisce con continuità, competenza, presenza sul territorio e capacità di seguire il cliente nel tempo.

Uno degli articoli caricati sottolinea un concetto importante: la reputazione non nasce online, ma online si manifesta.

È una distinzione utile anche per leggere il ruolo del canale YouTube.

I video non sono soltanto contenuti di marketing.

Sono anche un modo per rendere visibile un metodo, un linguaggio e una visione del mercato.

Per famiglie e imprenditori che stanno valutando di vivere a Dubai o di investire negli Emirati, questo può fare la differenza.

Il trasferimento non riguarda solo le tasse.

Riguarda:

residenza;

famiglia;

scuola;

sanità;

casa;

società;

banca;

patrimonio;

successione;

rapporti con l’Italia.

In questo scenario, la fiducia non nasce da una promessa immediata.

Nasce dalla capacità di spiegare rischi, limiti e opportunità.

È anche per questo che una comunicazione costante, attraverso video, articoli e contenuti divulgativi, diventa parte integrante del posizionamento professionale.

Non basta dire che Dubai è conveniente: bisogna spiegare quando lo è, per chi lo è e a quali condizioni.

Trasferirsi a Dubai con il giusto consulente

Il percorso di Daniele Pescara si inserisce in una trasformazione più ampia: il passaggio dalla consulenza tradizionale alla boutique consultancy firm internazionale.

Daniele Pescara Consultancy opera tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti e ha sviluppato una struttura con oltre 60 professionisti, un fatturato consolidato superiore a 12 milioni di euro considerando le diverse società e sedi operative, e un modello costruito su fiscalità internazionale, protezione patrimoniale, family office e consulenza strategica.

È un dato significativo perché racconta una crescita organizzativa.

Non solo comunicazione.

Non solo presenza digitale.

Ma una struttura professionale che punta a seguire il cliente in modo continuativo.

Per chi vuole trasferirsi a Dubai, aprire una società o investire negli Emirati, questo approccio multidisciplinare può essere decisivo.

La Daniele Pescara Consultancy non si presenta come un semplice intermediario per licenze societarie, ma come uno studio di professionisti iscritti agli albi di appartenenza, tra cui commercialisti, fiscalisti internazionali e avvocati d’affari, che raccoglie competenze diverse e accompagna famiglie e imprenditori italiani nella valutazione, strutturazione e gestione del progetto.

Il canale YouTube, in questa cornice, diventa la porta d’ingresso editoriale a un mondo più ampio.

Un luogo in cui Dubai viene raccontata non solo come destinazione, ma come ecosistema economico, fiscale e patrimoniale.

Dietro l’interesse crescente verso gli Emirati non c’è solo una moda, ma una domanda reale di informazione qualificata.

E in un mercato dove una decisione sbagliata può avere conseguenze fiscali, societarie e patrimoniali rilevanti, la qualità dell’informazione diventa il primo passo della consulenza.





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